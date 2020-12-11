精典牙科隱形矯正聖誕特惠$500減免 僅限12/13和12/14

精典牙科黃磊牙醫博士榮獲Invisalign隱形矯正鉑金級首選醫生（Platinum Plus Provider）殊榮肯定。

精典牙科著名齒科口腔專家黃磊牙醫博士專精隱形矯正和微創無痛植牙，已有幾千例隱適美Invisalign及上萬例種植牙的成功經驗，是皇后區 首屈一指的專家，在2016，2017及2018年度連續三年被美國消費者協會評選為全美頂級牙醫（America's Top Dentist），現為Invisalign隱形矯正鉑金級首選醫生（Platinum Plus Provider)，成為皇后區及長島唯一一位獲此殊榮的家庭醫生。此外，隱適美在全球範圍挑選出十位專家權威共同研發隱形矯正，黃醫生是唯一一位入選的華裔醫生。為了回饋社區，精典牙科特與隱適美攜手推出聖誕特惠活動，凡是12月13日（周日）和14日（周一）接受並開始隱形矯正的患者將會獲得$500減免優惠，僅限兩天，機會難得，有興趣的患者請盡早致電垂詢。

隱適美Invisalign是目前最先進的牙齒矯正方法，沒有傳統矯治過程中的鋼絲和托槽，不影響美觀，以舒適、便捷、易於清理等突出優點而廣受美齒者青睞。隱形矯正技術繼承了傳統的牙頜畸形，是電腦輔助三維診斷、個性化設計及數位化成型技術的完美結合。隱形矯治技術不需要托槽和鋼絲，採用的是一系列由安全的彈性透明高分子材料製成的隱形矯治器，使矯治過程幾乎在旁人無察覺中完成，不影響日常生活和社交。同時，沒有了粘結托槽、調整弓絲的繁瑣，臨床操作大大簡化，整個矯治過程省時又省力。由於它採用電腦輔助設計、利用三維快速成形技術，隱形矯正器的尺寸、規格都能夠完全通過電腦資料分析進行個性化設計，具有高強度的韌性，矯正方法安全可靠，效果更為顯著。但由於隱形矯正在治療初始即需設計全套治療方案，對醫生資質和經驗要求更高。隱形矯正適用人群廣泛，從青少年到成人均可適用，也歡迎媽媽們帶小朋友前來諮詢。

黃磊牙醫在紐約州 立大學獲得DDS博士學位，在長島、曼哈頓及皇后區享有豐富的執業經驗，2014年被推選為中美牙醫協會理事會常任理事，2015年被提名為紐約州立大學傑出校友。精典牙科在法拉盛地標建築Skyview天景購物中心內的新診所寬敞舒適，擁有七間高級治療室，配備了全新的頂級醫療設備，包括最先進的CT-3D影像植牙中心，微創無痛當天植牙，隱適美最新科技Itero電子掃描專家系統，以及只有大型醫院才能媲美的高級消毒設備。精典牙科將以最專業優質的服務給您提供一流的就醫體驗， 並且延續一貫的價格優勢，接受絕大部分保險 ，讓您用親民的價格就能享受到頂級奢華的就醫體驗。精典牙科接受飛達利斯、第一保健、聯合健保等政府保險，各類PPO等絕大部分私人保險，對無保險者更是另有特價優惠，並提供12個月無利息，0%分期付款的特惠計畫，以及各項優惠全家參加的牙齒保健計畫。診所每個月提供各種特惠活動，讓華裔常保口腔健康。

精典牙科自開張以來，鑒於黃磊牙醫高超的醫術和精益求精的態度，仁心仁德及親切宜人的風格，受到僑胞高度好評與信賴。黃磊牙醫博士的隱形矯正精湛技術更是在華人社區首屈一指。鑒於黃醫生在隱形矯正方面的豐富經驗和顯著療效，已在精典牙科進行治療的美齒朋友們讚不絕口，口碑相傳，紛紛上門求診。本著讓利於民的原則，精典牙科的隱形矯正價格非常優惠，真正做到了同等資質的診所中價格最親民，同等的價格中醫生技術最高超經驗最豐富。診所配備了隱適美最新科技Itero電子掃描專家系統，輕輕接觸牙齒表面幾分鐘，電腦螢幕即可顯示牙齒排列的3D圖像，咬合功能的現狀，並模仿牙齒隨著治療發生的變化，把隱形矯正後的效果圖直接呈現出來，使患者在治療開始之前就可以清楚看到治療前後的差異，同時為醫生精准調整提供依據。

如有更多問題，歡迎致電垂詢，並請登錄精典牙科網站www.BrightRayDental.com查閱更多牙齒口腔保健資訊。「精典牙科」地址：131-07 40th Road, Level 5（天景商場內5樓天景醫療中心）, Unit 36, Flushing, NY 11354，電話：718-888-1817。診所精通國、滬、粵及英語。