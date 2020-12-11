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Our Hope 線上演唱會12月19日舉行

紐約訊
參與五力全開Our Hope線上演唱會，有機會得到周興哲、林宥嘉親筆簽名獎品。
參與五力全開Our Hope線上演唱會，有機會得到周興哲、林宥嘉親筆簽名獎品。

五力全開Our Hope 線上演唱會，由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助之專為美國華人專場舉辦的線上活動，邀請大家呼朋引伴在12月19日美東時間晚上9 點一起線上收看，聽五位華人巨星線上唱出新希望。他們是周興哲、林宥嘉、彭佳慧、陳以桐(Jason Chen)、蔡恩雨(Pricilla Abby)。

世界日報表示，此時舉辦該線上演唱會活動的意義甚大，因為在2020年期間，新冠肺炎疫情在美國造成極大的影響，不僅在美華人感到生活不便外，甚至去超市買東西都需要小心翼翼。線上演唱會邀請五位華語歌壇巨星線上演唱，希望在逆勢下，能夠用歌聲來溫暖及解壓美國華人的緊蹦心情。

這次歌手準備了親筆簽名的衣服或小物，準備送給美國朋友們，周興哲送出自己的親筆簽名專屬T恤；林宥嘉送出自己的簽名小物；彭佳慧及2位YouTube歌手Jason Chen(陳以桐)、蔡恩雨(Pricilla Abby)，將提供他們親筆簽名的麥當勞T恤等。

世界日報鼓勵華人朋友們儘快將這個好消息告訴大家，只要上Our Hope活動網站，並登記姓名即有機會獲得明星簽名的周邊商品。活動抽獎日預計在2021年1月4日進行抽獎並公布得獎名單。Our Hope線上演唱會活動官網：ourhope.worldjournal.com/。

華人 美國 世界日報

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