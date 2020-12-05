冬蟲夏草精華素增強男性功能純正藥草提煉免費試用 歡迎索取

冬蟲夏草精華素可幫助男士增加時段、強化身體活力。

冬蟲夏草精華素由多種天然中草藥及昂貴的冬蟲夏草提煉而成，現代醫學最新配方，可打通陰莖微末血管之堵塞，迅速增加供血量，有效改善及強化男士性功能。

冬蟲夏草自古以來就被許多中醫名家及貴族推崇為「補腎聖品」的中藥材原因有三。其一，冬蟲夏草是一種陰陽兼補的中藥材，可以對腎陰虛和腎陽虛起到陰陽同補的作用。其二，冬蟲夏草具有非常好的補腎精的作用，很多人腎虛不僅僅是腎陰虛、腎陽虛、腎氣虛，更重要是還存在腎精虧損，中醫養生的三要素是精、氣、神。其三，冬蟲夏草同時補肺腎—補肺氣與促進腎納氣，腎為先天之本，人先天之氣發於腎，肺為後天之本，後天之氣發於肺，冬蟲夏草具有的肺腎同補功效對於腎氣虛非常有益，氣足則生陰陽，納氣則氣固，增強了補腎的作用。

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