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冬蟲夏草精華素增強男性功能純正藥草提煉免費試用 歡迎索取

紐約訊
冬蟲夏草精華素可幫助男士增加時段、強化身體活力。
冬蟲夏草精華素可幫助男士增加時段、強化身體活力。

冬蟲夏草精華素由多種天然中草藥及昂貴的冬蟲夏草提煉而成，現代醫學最新配方，可打通陰莖微末血管之堵塞，迅速增加供血量，有效改善及強化男士性功能。

冬蟲夏草自古以來就被許多中醫名家及貴族推崇為「補腎聖品」的中藥材原因有三。其一，冬蟲夏草是一種陰陽兼補的中藥材，可以對腎陰虛和腎陽虛起到陰陽同補的作用。其二，冬蟲夏草具有非常好的補腎精的作用，很多人腎虛不僅僅是腎陰虛、腎陽虛、腎氣虛，更重要是還存在腎精虧損，中醫養生的三要素是精、氣、神。其三，冬蟲夏草同時補肺腎—補肺氣與促進腎納氣，腎為先天之本，人先天之氣發於腎，肺為後天之本，後天之氣發於肺，冬蟲夏草具有的肺腎同補功效對於腎氣虛非常有益，氣足則生陰陽，納氣則氣固，增強了補腎的作用。

「冬蟲夏草精華素」由加州J.R. Trading公司發售逾十多年，利用冬蟲夏草孢子培養技術和專利分離技術提取濃縮了冬蟲夏草的精華。國際著名S.G.S.檢驗合格，品質佳，業已造福無數男士重回男士雄風。臨床實驗更證明：對高血壓、醣尿病患者及70歲老人照樣有效。

J.R. Trading公司給予信心保證，特別提供免費試用。郵購地址：PO Box 566, Elk Grove, CA 95759，接受各種信用卡、支票、匯票付款。歡迎電洽索取/訂購電話熱線：510-809-5665。

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