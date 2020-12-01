精典牙科 專精微創無痛植牙

精典牙科黃磊牙醫連續三年全美頂級牙醫。

精典牙科自開張以來，鑒於黃磊牙醫高超的醫術和精益求精的態度，仁心仁德及親切宜人的風格，受到僑胞高度好評與信賴。黃磊牙醫博士在微創無痛植牙方面的精湛技術更是在華人社區首屈一指。「微創植牙」是屬於比較新式的植牙手術方式，學名稱之為「不翻瓣植牙手術（Flapless surgery）」，相較於傳統的人工植牙手術方式，微創植牙能讓傷口範圍小，術後患者的腫脹、不適感也降低很多，傷口癒合快速。黃醫生表示，對患者而言，微創植牙是最舒服的植牙方式，因為傷口小，經他治療的患者，從手術過程直到結束，幾乎都感覺不到疼痛。因為手術之前已經計畫好一切步驟，經過了精心準備，就好比精準的GPS，按照設定好的每一步執行，可安全、準確地到達目的地，一般植牙手術過程順利進行，半個小時以內就可以結束。

微創植牙手術過程看似簡短，但是需要醫師具備精湛而嫻熟的醫術和豐富的臨床經驗，捨得花費時間通盤考慮、研究患者的牙齒情況，提前精心為其設計植牙方案。對於病患關心的牙齒脫落的根源，黃醫生提醒僑胞注意，最常見亦是最容易被忽略的牙周病的保健：如果不常保持口腔衛生，則牙菌膜就會長期積聚在牙齦邊緣。其內的細菌會分泌毒素，刺激牙齒周圍如牙齦、牙周膜和牙槽骨等而導致牙周炎。如果牙周炎繼續惡化，牙周組織包括牙齦和牙槽骨會受到嚴重的破壞，而轉成牙周病，嚴重者會致牙槽骨萎縮，牙齒因而失去支撐，變得鬆動和出現移位，最後甚至脫落。所以在預防方面，需做到每天早、晚清潔牙齒，徹底清除牙菌膜，並定期檢查牙齒，若是已發現是牙周病患者，除了洗牙外，並需按病況接受適切的如牙根刮治或牙周手術等清除牙周袋內及牙根表面的牙菌膜和牙石，讓牙周組織和牙根癒合，從而消除牙周袋。

黃磊牙醫在紐約州 立大學獲得DDS博士學位，在長島 、曼哈頓及皇后區享有豐富的執業經驗，2014年被推選為中美牙醫協會理事會常任理事，2015年被提名為紐約州立大學傑出校友。精典牙科在法拉盛地標建築Skyview天景購物中心內的新診所寬敞舒適，擁有七間高級治療室，配備了全新的頂級醫療設備，包括最先進的CT-3D影像植牙中心，微創無痛當天植牙，隱適美最新科技Itero電子掃描專家系統，以及只有大型醫院才能媲美的高級消毒設備。精典牙科將以最專業優質的服務給您提供一流的就醫體驗，並且延續一貫的價格優勢，接受絕大部分保險 ，讓您用親民的價格就能享受到頂級奢華的就醫體驗。精典牙科接受飛達利斯、第一保健、聯合健保等政府保險，各類PPO等絕大部分私人保險，對無保險者更是另有特價優惠，並提供12個月無利息、0%分期付款的特惠計畫，以及各項優惠全家參加的牙齒保健計畫。診所每個月提供各種特惠活動，讓華裔常保口腔健康。

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