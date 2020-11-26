張德海律師談聯邦催辦令加速處理申請案 疫情期間正常受理

有豐富移民法庭出庭經驗的張德海律師表示，唯有對移民法及自身移民案件清楚掌握，才是圓移民美國夢的不二法則。

疫情 爆發，社交、經濟活動受限或停滯，整個社會看似停頓了下來。許多僑胞的移民申請在苦苦等待多時，遲遲得不到移民局 的回覆。執業於法拉盛地區，精擅移民、刑事及家事法的張德海律師提醒僑胞，聯邦催辦令可以讓移民局迅速處理申請人的案件，而在疫情期間，移民局正常受理聯邦催辦令。

張德海律師指出，雖然疫情已持續大半年，聯邦法庭對待催辦令的案子一直都有正常受理， 未受疫情影響。當事人在綠卡 申請或家屬申請遞交多年後，手指模也打了，綠卡卻遲遲不下來，或者家屬申請多年不批准，打電話給移民局或者到移民局當面諮詢，得到的答案往往是背景調查超出預期，正在處理之中，請繼續等待，等了幾個月之後再打電話給移民局，或又去移民局諮詢， 獲得的答案和上次大同小異。甚至求助聯邦議員，答覆就是要繼續等待。

很快地，一年過了又一年，綠卡申請就如同石沉大海，也不知道移民局是同意還是不同意，總得要給個說法，總不能讓人一直苦等下去。此時，聯邦催辦令就派上用場。通常案子啟動之後平均大約三、四個月的時間，移民局就會處理， 當事人的案子一旦審核批准之後，移民局會將綠卡或家屬申請的批准信寄出。

有些綠卡申請或難民家屬申請的案子，移民局積壓多時，如向聯邦法院提出催辦令，往往十分有效，幾個月就可以看到成果。當事人在決定做聯邦催辦令之前，常會有一些顧慮：告政府，政府會打擊報復你嗎？張德海律師表示，這類「告政府」的案子，從來沒有成立，也絕對不會受到政府報復，政府律師收到訴狀後，將會認真對待、加快處理，所以，申請聯邦催辦令的當事人可放心。

張德海律師是哈佛大學碩士、美國法學博士，聯邦巡迴法庭第1、2、3、4、5、6、7、9、10、11出庭律師，在處理移民、刑事、婚姻及聯邦上訴案子方面有近20年經驗。法拉盛辦公室地址：飛越皇后大樓9樓G室（136-20 38th Avenue, Suite 9G, Flushing, NY 11354），電話：718-463-1111。