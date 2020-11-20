梁衛寧醫師/寧欣綜合診所提供飛機前24小時新冠肺炎核酸/抗體雙陰檢測

進入11月，海外新冠肺炎 疫情仍在持續，第二波疫情來勢洶洶，新冠肺炎確診人數不斷攀升，多國政府也陸續出台了嚴格的防控措施，加強民眾外出管理。據中國駐美國 大使館消息，自美西時間11月6日0時起，自美國出發，搭乘航班赴華的中、外籍乘客，須憑登機前48小時內取得的新冠病毒核酸檢測 陰性證明和血清特異IgM抗體檢測陰性的證明，申請並獲得帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。因應以上規定，位於法拉盛的寧欣綜合診所提供飛機前24小時新冠肺炎核酸/抗體雙陰檢測，歡迎洽詢。

梁衛寧醫師20多年來長期服務華人社區，醫術精湛，經驗豐富，曾獲得第25屆艾麗絲傑出移民獎，並當選美國國會醫生顧問委員會榮譽主席全美最佳醫生。梁衛寧醫生團隊不斷壯大。目前寧欣綜合診所擁有內科全科、專科、超聲波等服務及先進設備。診所還提供司機和學生體檢。

寧欣綜合診所擁有內科、專科、超聲波等醫療團隊，提供內外婦兒、全身體檢、各種預防針、靜脈滴注、手術外傷等醫療服務。專精高血壓、糖尿病、膽固醇、哮喘、花粉症、心臟病、 頭暈、骨質疏鬆、 關結炎、 腸胃肝病、性病、皮膚病、婦科檢驗、婦科病、更年期綜合症、包皮手術、外傷縫合、司機和學生體檢、各種預防針等。診所接受大部分保險，自費特價，無需預約。

寧欣綜合診所周一至周六開診，地址：法拉盛132-34 41st Ave, Flushing, NY。時間自上午9時至下午6時，歡迎諮詢。電話：718-886 -1150。