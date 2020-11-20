紐約市規模宏大的容禮滔耳鼻喉中心以導管通波仔技術有效治療慢性鼻竇炎
紐約市規模宏大的容禮滔耳鼻喉中心，特設鼻竇炎中心，以導管通波仔（Balloon Sinusplasty）技術，快速打通鼻竇炎所引起的鼻塞及呼吸困難，可望為鼻竇炎患者迅速解除痛楚，不再為耳壓、疲憊、鼻腔堵塞、失去嗅覺與疼痛等徵狀所苦。
容醫生介紹，全美有3000萬慢性鼻竇炎患者，是常見疾病，其中已有超過50萬患者，經由新式的導管通波仔技術得以痊癒。這項技術是以一條非常柔細有彈性，附有扁平氣球的導管伸進鼻腔，打通阻塞的鼻腔空氣通道，從而解除慢性鼻竇炎患者的壓力與疼痛。此一療程特點為：(一) 以一次性簡單程序獲得永久療效，迅速回復健康。(二) 安全、有效、極低入侵性。(三) 在舒適且熟悉的診所環境完成。(四) 在診所內即可完成，無須到醫院，可節省醫療費用。(五) 無須全身，局部麻醉即可。(六) 96%患者都得到很好療效。(七) 74%慢性鼻竇炎患者選擇做導管通波仔小手術多於單純服藥。(八) 兩天復原。
容醫生又指，鼻竇是在鼻子兩側，顏面骨頭後方的氣囊，兩邊氣囊都各有自然開口，供鼻涕流出。而鼻竇炎是鼻竇內裡發炎，通常是因為鼻竇開口感染，阻礙了正常的鼻涕排出。如果鼻竇炎經常發生，或鼻竇感染長於三個月，那麼可能就是染患了慢性鼻竇炎，患者可以考慮利用導管通波仔技術來予以根治。
如今，新冠疫情仍然在全球大流行，容禮滔耳鼻喉中心雖然復工，照常接待病人，但已盡全力做足防疫措施。該中心除要求看診患者佩戴口罩外，候診室座位有明顯區隔標示，以保持患者的安全距離。診所櫃檯免費提供淨手液供患者消毒手部，同時醫護人員也穿著全套防護服，診室亦頻繁擦拭，以便在防疫上做到滴水不漏的境地，敬請患者安心放心前去看診。
容禮滔耳鼻喉中心是耳、鼻、喉、頭頸、美容整型外科專科，主持人容禮滔西醫（Raymond L. Yung, M.D., F.A.C.S.）持有美國耳鼻喉、頭頸專科特考文憑，也是美國耳鼻喉、頭頸專科學院院士，以及麻州塔夫茨（Tufts）大學醫學博士、東北大學藥劑學士。容醫師還是紐約大學醫院耳鼻喉主治醫生，同時是以色列猶太醫院耳鼻喉科主治醫生，也在Lenox Hill醫院耳鼻喉頭頸科擔任主治醫生。同診所的鄭安德西醫（Andrew T. Cheng, M.D.）則是美國耳鼻喉、頭頸專科學院院士、曼哈坦耳鼻喉醫院專科醫生、紐約州立大學醫學博士以及康乃爾大學學士。
該診所專治甲狀腺腫瘤、全面鼻咽癌檢查治療，闢有耳、鼻、喉、美容整型外科手術室，在診所內即可施行各種耳、鼻、喉、頭頸大小手術，包括鼻腔鏡、鼻咽、喉內視鏡等，亦可做甲狀腺超音波穿刺、過敏測試與脫敏治療。做多種精確檢查、電腦斷層（CT）掃描。此外，診所內可進行360度全方位數碼電腦掃描，快速診斷鼻竇炎及中耳炎等多種疾病。於此同時，診所特聘註冊驗耳師，為聽力學博士，主理聽覺及眩暈檢查，可為患者裝置調校助聽器。
診所中心主治：耳、鼻、喉、頭、頸一切疾病的容醫生及鄭醫生，專治耳鳴、眩暈、中耳炎、耳道炎、耳小骨硬化、耳膜修補、耳骨重整、鼻竇炎、鼻敏感、鼻息肉、鼻鼾、鼻中隔中骨重整、鼻出血、嗅覺失常；聲沙，聲帶小結、喉炎、喉白斑、肉芽及喉癌；甲狀腺腫脹、腮腺炎、痛腫、扁桃腺、咽炎、頸淋巴腫、舌、口腔、唇硬塊化驗切除。
容禮滔診所受理各大醫療保險，通曉國粵語、台山話、福州話，三處診所地址及電話：曼哈頓華埠格蘭217號6樓，212-625-8069；法拉盛友聯街（Union St.）38-08號（近39大道），即法拉盛公園（Flushing Commons）大樓7樓7E室，718-353-9346；布碌崙（布魯克林）50街（近8大道）863號M4室，718-853-2346。
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