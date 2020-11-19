我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

漢祥太平洋抽油煙機感恩、聖誕節大優惠選購蒸好洗抽油煙機饋贈好禮3選2

紐約訊
漢祥太平洋抽油煙機感恩、聖誕節大優惠，饋贈好禮3選2。
漢祥太平洋抽油煙機感恩、聖誕節大優惠，饋贈好禮3選2。

服務美東地區30多載的漢祥太平洋(Pacific)抽油煙機公司，在感恩節、聖誕節之際感謝顧客多年來的支持和鼓勵，現推出特價優惠回饋贈好禮3選2，凡選購「TruStream蒸好洗」抽油煙機享特價外，隨機可在多功能豆漿機、空氣炸鍋、多功能養生壺三款禮品中挑選兩項，禮品總值超過$300，所有優惠至12月24日止。

太平洋「蒸好洗」抽油煙機研發多年，突破市場現有技術，產出獨家噴射130℃超高溫蒸氣全自動「TruSteam蒸好洗」抽油煙機，只需按一個鍵，就能利用超高溫蒸氣溶解油污，沖刷洗淨， 完全免去拆洗的煩惱，還可除油、除臭、殺菌三效合一，最適合中式廚房，為華人家庭極佳選擇。

為將吸力最大化，蒸好洗特別搭配「吸力霸靜音馬達」，低轉更安靜、高轉更穩定，品質遠超過UL認證要求，確保運轉最順暢，無噪音，終身保用。量身訂做的傾斜式改良風箱搭配7吋排風口，創造更大容量的排風效果，整體吸力更上一層樓。實驗證明，超強吸力極靜音6段變速，比超靜音更上一層樓，慢火燉煮時啟動，讓您幾乎聽不到運轉的聲音。

漢祥太平洋抽油煙機「感恩、聖誕節好禮3選2」優惠大回饋活動所贈送的家用禮品均非常實用超值，多功能豆漿機方便好用，無論長者或小朋友每日一杯豆漿，有助長者預防骨質疏鬆、小朋友助長發育；多功能養生壺可作各式泡茶之用；多功能空氣炸鍋更是廚房烹煮好幫手，非常好用。網上訂購可享免運費。

漢祥太平洋抽油煙機地址：布碌崙總店4012 8th Ave Brooklyn NY 11232；電話：718-633-3688；法拉盛136-67 41st Ave Flushing NY 11355；電話718-353-9898；天景豪苑40-24 College Point Blvd二樓(飛達西餅附近)，Flushing NY 11354（逢二六休息）。其他店鋪七天營業。歡迎瀏覽網頁http://www.pacifichoods.com，或致電免費服務專線1-800-988-2268、718-633-3688。

編輯推薦

聖誕節 高溫 布碌崙

上一則

雲南白藥牙膏 口腔保健對策專家正貨新包裝運抵美國 全線買大送小

下一則

收容所華人收到愛之箱落淚 MWC備6萬份聖誕禮送弱勢童

延伸閱讀

感恩節、聖誕節不出門 洛杉磯華人「宅家」找樂子

感恩節、聖誕節不出門 洛杉磯華人「宅家」找樂子
天使、松枝花環、紅色蝴蝶結...用餐瓷打造聖誕Fu

天使、松枝花環、紅色蝴蝶結...用餐瓷打造聖誕Fu

加州蟹季延至12月1日 感恩節食無蟹

加州蟹季延至12月1日 感恩節食無蟹
跟丹麥人一起過聖誕！曝光皇室有故事的御用聖誕瓷器

跟丹麥人一起過聖誕！曝光皇室有故事的御用聖誕瓷器
歐洲趕得及聖誕節前重啟經濟嗎？ 小摩這麼說

歐洲趕得及聖誕節前重啟經濟嗎？ 小摩這麼說
強生愛將康明斯聖誕節前走人！否認受威脅才請辭

強生愛將康明斯聖誕節前走人！否認受威脅才請辭

熱門新聞

警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

2020-11-16 20:36
中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:43
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39
法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，超過150名消防員用六個小時才控制住火勢，一家華人經營的理髮店與藥房14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

2020-11-14 09:44
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛搶車位 華男駕車衝進餅屋…大打出手 一方開車撞人

2020-11-17 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查
莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光