姚江林醫生梁衛文醫生妙手仁心診所重視防疫讓患者就醫無憂

「仁康綜合醫療中心」可為僑胞提供一站式的醫療服務。

成立20多年的「仁康綜合醫療中心」在法拉盛 和長島 兩地都設立了大型診所，醫療設備完善。醫療中心醫師陣容強大，由經驗豐富的姚江林醫生、梁衛文女醫生領軍會同孫宇醫生，陳宗達醫生和醫生助理們多年來積極地為僑胞解除了各種疑難雜症。醫療中心的醫師們精通國、粵、英語及其他地方方言，歡迎有需要醫療服務的僑胞電話預約。

姚江林醫生、梁衛文女醫生主理的「仁康綜合醫療中心」醫德仁心，在疫情最嚴重期間還照常開診，通過電話、視訊問診為僑胞解急解難，受到社區僑胞的廣泛好評。診所現已全面開診，開診後的仁康醫療中心十分注重防疫工作，候診大廳設立了隔離座位，只允許就診者等候，非必須的陪伴人員在外面守候，減少了人流容納量，避免了空間的擁擠。做腸胃鏡的病人都必須先做核酸檢查，保證沒有染疫，保證了病人、醫生、護士的安全。清潔人員每天消毒診所每個角落，每天晚上下班以後，用紫外燈照射各個診室、候診室、辦公室，以確保乾淨安全無虞。診所員工配合政府的指導，每天監測健康指標，做到病人和診所員工都放心。

法拉盛診所有7000呎空間，長島診所有3000呎。兩個診所均設有腸胃鏡檢查中心，有專業的麻醉師和護士團隊協助，先進新穎的醫療器材足以配合各科診斷的需要。以往僑胞前往單一專科門診，來回奔波浪費許多時間與金錢，各專科醫生之間也缺乏協調，對病情不易有一致的解釋和交代，現在四位專科醫師除了能提供精湛的專業服務外，更能彼此協調一致，密切配合診療過程，儘速讓患者全面康復。

「仁康醫療服務中心」姚江林醫生畢業於紐約州立大學醫學院。他曾任長島猶太 醫院肝臟專科主任，現任北岸大學醫院長島猶太醫院肝、膽、腸胃專科醫生，姚醫生對肝炎、肝硬化、胃潰瘍、結腸腫瘤的診治有多年豐富的經驗。梁衛文女醫生主治內科和婦女保健，現任長島猶太醫院和北岸大學醫院主治醫生，她曾在長島East Meadow和Plainview行醫多年，梁醫生擅長診治青少年、婦女病患及老年病人各種常見病及疑難雜症。

「仁康綜合醫療中心」為集各科系於一體的醫療中心，可為僑胞提供一站式的醫療服務，其中移民體檢正是較新也較為少有的服務項目，歡迎有需要的僑胞電話預約。

長島新診所地址：1880 East Jericho Turnpike, , Huntington, NY 11743。電話：631-629-4628。法拉盛診所地址：136-33 37th Avenue, 7 樓Flushing, NY 11354。電話：718-321-3262。