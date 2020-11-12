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王嘉廉社區醫療中心11/15在法拉盛舉辦免費打流感針活動

紐約訊

王嘉廉社區醫療中心因應流感季節及社區需求再度舉辦免費打流感針活動，為符合資格的社區人士提供流感疫苗。活動將於11月15日(星期日)上午11時至下午4時，在法拉盛37大道136-26號王嘉廉社區醫療中心停車場舉行。

凡年滿19歲及以上沒有醫療保險的人士可接受免費的流感疫苗注射，敬請攜帶有照片的證件以證明年齡。民眾需提前預約報名，沒有預約的人士不能注射。預約報名請致電(929)362-3020。報名時間為星期一至星期五，上午9時至下午5時。

由於流感病毒每年都在變化，美國疾病控制中心建議每年接種一次疫苗。注射流感疫苗能幫助您預防流感，從而防止將流感傳染給他人。

王嘉廉社區醫療中心是一所非營利機構及聯邦認可的醫療中心，每周開診7天， 在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點提供全面的基本醫療服務。醫療中心接受大多數的主要醫療保險，無論你是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何， 我們都會為你提供醫療服務。了解詳情，請瀏覽中心網站：http://www.cbwchc.org/index_ch.asp。

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