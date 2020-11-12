何恭程聯合醫療中心設施先進齊全疫情期間積極服務僑胞

何醫師擁有美國西醫執照，十幾年豐富的臨床治療經驗，為無數患者解除病痛。

位於法拉盛 、曼哈頓及布碌崙三地的何恭程聯合醫療中心自疫情後重新開診，為廣大僑胞解除了病痛。聯合醫療中心環境潔淨，消毒配套完善，設備齊全、儀器先進、服務親切，醫師陣容堅強，為廣大華人 僑胞提供完善的內科檢查。何醫師在華埠 行醫多年，精湛的醫術治癒了無數的病患，深獲病患的好評及信任。

何恭程醫師表示，在華埠開業15年來，得到了廣大病患的愛戴和支持，讓他感到十分欣慰。何醫師說道，在美華人僑胞往往因為衝刺事業不斷的忙碌奔波，因而忽略了身體的狀況。他強調預防勝於治療，定期檢查身體是必不可少的。很多華人僑胞到病情十分嚴重才找醫生，每每為時已晚。有多位華人到何醫生診所檢查後，赫然發現自己患有足以致命的嚴重隱疾，包括腸癌、肺癌、肝癌，幸因及早發現，得以徹底治癒，挽回一命，事後紛向何醫生鄭重道謝。

何恭程醫生說，不少華人以為打預防針和吃藥會減弱自己的抵抗力。他表示，很多糖尿病、血壓高、膽固醇高及很多心臟病人都有必要服藥治療，以預防更嚴重的併發和後遺症。此外，肝炎及流感針也都能有效增強抵抗力。

何醫師擁有美國西醫執照，十幾年豐富的臨床治療經驗，精通國語、粵語、英文等多種語言，提供全科服務。法拉盛新診所佔地近2000呎，8間檢查室及2間診療室，和華埠診所一樣，新診所醫療設備先進齊全設有︰心電圖、肺部B超、24小時心電監測、最新外周血管和骨質疏鬆測定機等，全新設置，精密可靠。其主治項目包括高血壓、糖尿病、膽固醇、心臟病、肺病、支氣管炎、尿道炎、花粉過敏、氣喘、腸胃炎、肝腎臟、頭暈頭痛、甲狀腺、風濕關節酸痛等項目，另提供全身體檢、各種預防針注射、入學、就業、婚前及司機體檢。驗血、驗尿全套，超過55項指標。19歲以下兒童免費提供免費疫苗。中心接受大部份保險，無保險者價格從優。歡迎預約。

何恭程聯合醫療中心法拉盛新診所地址：136-21 Franklin Ave.,Suite#3C, Flushing, NY 11355; 唐人街診所：217 Grand St., #401(伊莉莎白街夾格蘭街角)；布碌崙診所：5708 7th Ave., 1st Fl, Brooklyn, NY11220。診所門診時間；周一至周五早8時至晚6時；周六和周日早8時至晚5時半。