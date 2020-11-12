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黎保利律師樓7位律師被評為「超級律師」、「明日之星」

紐約訊
黎保利律師樓7位律師被同業評為「超級律師」、「明日之星」。左起：KELSEY CROWLEY律師，SHENGYANG WU(明日之星律師)，DENNIS PATRICK RYAN(明日之星律師)，PATRICK GRIESBACH(明日之星律師)，JAMES C. NAPOLI (超級律師)，CHRISTIAN J. KUBIC律師，CHRISTOPHER FITZGERALD (明日之星律師)，ERNEST A. SPIVAK (明日之星律師)，ROBERT STERN(超級律師)，JESSICA VILLALOBOS律師。
黎保利律師樓7位律師被同業評為「超級律師」、「明日之星」。左起：KELSEY CROWLEY律師，SHENGYANG WU(明日之星律師)，DENNIS PATRICK RYAN(明日之星律師)，PATRICK GRIESBACH(明日之星律師)，JAMES C. NAPOLI (超級律師)，CHRISTIAN J. KUBIC律師，CHRISTOPHER FITZGERALD (明日之星律師)，ERNEST A. SPIVAK (明日之星律師)，ROBERT STERN(超級律師)，JESSICA VILLALOBOS律師。

黎保利律師樓今年有7位律師被評為「超級律師」、「明日之星」，這是由同業律師推薦的，只有5%的律師能有此榮譽，相當難得，再次證明黎保利律師樓優秀的專業法律服務。律師樓的創立者之一、黎保利律師一直以來為受害者爭取權益，連續四年被評為超級律師的榮譽。

如果發生了意外事故，要處理意外所引起的一切，包括事故造成的傷害、支付巨額的醫療帳單、與保險公司的打交道，以及申報工資損失等，如果沒有找到一個經驗豐富的律師為代表，一般人很難妥善解決這些難題。

黎保利律師樓專門處理人身意外傷害案件，一向是代表受害者，從來不會為保險公司及大公司爭取權益。他們的律師團隊擁有多年的豐富經驗，經常受到老客戶的推薦，為客戶爭取最大權益一直都是他們的首要宗旨。黎保利律師團隊擁有幾十年的上庭經驗，對紐約法律有深厚的了解，並有眾多的成功辦案記錄。其律師團隊榮獲多個組織榮譽，其中包括「超級律師」、「明日之星」、美國司法律師協會和美國訴訟律師前100名訴訟律師等等。

黎保利律師團隊代理的意外傷害案件包括：車禍、工傷、建築工地意外傷害賠償、滑倒摔傷、巴士意外索賠專家、物業責任、鴉片藥物成癮、性侵犯、虐待兒童等。律師團隊對人身意外傷害的案件有全方位的認知，對每一個案件都認真負責的調查，並對客戶的意外傷害案件做足案件準備。律師樓了解到，當客戶全面了解到他們的法律抉擇，能夠更好鞏固律師和客戶在案件上的合作關係。他們確保客戶熟悉法律程式並了解他們自己案件的特殊性。這樣也能夠讓客戶作出最好的法律決定，讓客戶了解案件始終並明白整個法律進程。客戶24小時能夠聯繫到律師樓。

律師樓團隊和工作人員精通英語、俄語、西班牙語、普通話、廣東話、台山話和福州話。律師樓不收取諮詢費。如需約見律師諮詢您的意外傷害案件，請打(888)235-6761。大部份的人身意外傷害案件都是基於無賠償無需付費的原則。如果沒有為案件贏得賠償，不會收取任何律師費。

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