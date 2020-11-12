黎保利律師樓7位律師被評為 「超級律師」/「明日之星」

黎保利律師樓7位律師被同業評為「超級律師」、「明日之星」。左起：KELSEY CROWLEY律師，SHENGYANG WU(明日之星律師)，DENNIS PATRICK RYAN(明日之星律師)，PATRICK GRIESBACH(明日之星律師)，JAMES C. NAPOLI (超級律師)，CHRISTIAN J. KUBIC律師，CHRISTOPHER FITZGERALD (明日之星律師)，ERNEST A. SPIVAK (明日之星律師)，ROBERT STERN(超級律師)，JESSICA VILLALOBOS律師。

黎保利律師樓今年有7位律師被評為「超級律師」、「明日之星」，這是由同業律師推薦的，只有5%的律師能有此榮譽，相當難得，再次證明黎保利律師樓優秀的專業法律服務。律師樓的創立者之一、黎保利律師一直以來為受害者爭取權益，連續四年被評為超級律師的榮譽。

如果發生了意外事故，要處理意外所引起的一切，包括事故造成的傷害、支付巨額的醫療帳單 、與保險 公司的打交道，以及申報工資損失等，如果沒有找到一個經驗豐富的律師為代表，一般人很難妥善解決這些難題。

黎保利律師樓專門處理人身意外傷害案件，一向是代表受害者，從來不會為保險公司及大公司爭取權益。他們的律師團隊擁有多年的豐富經驗，經常受到老客戶的推薦，為客戶爭取最大權益一直都是他們的首要宗旨。黎保利律師團隊擁有幾十年的上庭經驗，對紐約法律有深厚的了解，並有眾多的成功辦案記錄。其律師團隊榮獲多個組織榮譽，其中包括「超級律師」、「明日之星」、美國 司法律師協會和美國訴訟律師前100名訴訟律師等等。

黎保利律師團隊代理的意外傷害案件包括：車禍、工傷、建築工地意外傷害賠償、滑倒摔傷、巴士意外索賠專家、物業責任、鴉片藥物成癮、性侵犯、虐待兒童等。律師團隊對人身意外傷害的案件有全方位的認知，對每一個案件都認真負責的調查，並對客戶的意外傷害案件做足案件準備。律師樓了解到，當客戶全面了解到他們的法律抉擇，能夠更好鞏固律師和客戶在案件上的合作關係。他們確保客戶熟悉法律程式並了解他們自己案件的特殊性。這樣也能夠讓客戶作出最好的法律決定，讓客戶了解案件始終並明白整個法律進程。客戶24小時能夠聯繫到律師樓。

律師樓團隊和工作人員精通英語、俄語、西班牙語、普通話、廣東話、台山話和福州話。律師樓不收取諮詢費。如需約見律師諮詢您的意外傷害案件，請打(888)235-6761。大部份的人身意外傷害案件都是基於無賠償無需付費的原則。如果沒有為案件贏得賠償，不會收取任何律師費。