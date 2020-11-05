2020年人口普查數據收集結束 普查局：後續步驟持續進行 由衷感謝

2020年人口普查數據收集結束，美國人口普查局鼓勵您立即在2020census.gov上註冊以收到更新。

美國人口普查 局已於2020年10月15日完成了2020年人口普查的數據收集工作。「每十年一次的人口普查都創造了歷史，但是這一次在我記憶中尤為特殊」，美國人口普查局局長Steven Dillingham博士說道：「在未來的幾天、幾周和幾個月內，我們將定期提供有關後續處理工作的更新。我們正努力提供盡可能完整準確的每州人口總數，並且會盡力希望在接近2020 年12月31日的法定截止日期內完成。」所有的州份、哥倫比亞特區和波多黎各聯邦的總回覆率均超過99.0%。除一個州外，其他所有州均達到或高於99.9%。與2010年人口普查的最終自我回覆率為66.5%相比，迄今為止有67%是通過自我回復進行的，其餘部分是通過無答復跟進（NRFU）進行的。

「通常而言，更好的數據來自自我回覆，但是在全球人口普查和調查參與率下降了十年、以及在COVID-19的挑戰下，我們沒想到會超過2010年的自我回覆率。」Dillingham 說，「沒有我們的合作夥伴和新技術，這是不可能的」。2020 年人口普查得益於將近40萬敬業的社區和國家合作夥伴的大力支持，這些合作夥伴為實現全國人口的準確計數做出了貢獻。事實證明，通過使用互聯網是自我回覆裡最簡單且優先的方式。

2020年人口普查合作夥伴在其社區內擔任可信賴的聲音和人口普查大使，他們的外聯活動提高了人們對2020年人口普查的認知，並鼓勵人們做出回覆，尤其是那些歷來難以統計的人群。當COVID-19顛覆每個人的計畫時，合作夥伴充滿創造力和毅力，勇往直前。面對面的活動變成了虛擬活動，外聯活動變成以視頻消息、Facebook Live活動和其他在線活動的形式進行。一些社區甚至在街區內發起了保持社交距離的汽車遊行 。Dillingham表示：「隨著 2020年人口普查數據收集工作的結束，我們人口普查局希望與您繼續合作。我們將繼續提供有關2020年人口普查的資訊，包括向國家級合作夥伴和社區合作夥伴的團隊提供資訊。我們鼓勵您立即在2020census. gov上註冊以收到更新。」