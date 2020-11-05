我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

2020年人口普查數據收集結束 普查局：後續步驟持續進行 由衷感謝

紐約訊
2020年人口普查數據收集結束，美國人口普查局鼓勵您立即在2020census.gov上註冊以收到更新。
2020年人口普查數據收集結束，美國人口普查局鼓勵您立即在2020census.gov上註冊以收到更新。

美國人口普查局已於2020年10月15日完成了2020年人口普查的數據收集工作。「每十年一次的人口普查都創造了歷史，但是這一次在我記憶中尤為特殊」，美國人口普查局局長Steven Dillingham博士說道：「在未來的幾天、幾周和幾個月內，我們將定期提供有關後續處理工作的更新。我們正努力提供盡可能完整準確的每州人口總數，並且會盡力希望在接近2020 年12月31日的法定截止日期內完成。」所有的州份、哥倫比亞特區和波多黎各聯邦的總回覆率均超過99.0%。除一個州外，其他所有州均達到或高於99.9%。與2010年人口普查的最終自我回覆率為66.5%相比，迄今為止有67%是通過自我回復進行的，其餘部分是通過無答復跟進（NRFU）進行的。

「通常而言，更好的數據來自自我回覆，但是在全球人口普查和調查參與率下降了十年、以及在COVID-19的挑戰下，我們沒想到會超過2010年的自我回覆率。」Dillingham 說，「沒有我們的合作夥伴和新技術，這是不可能的」。2020 年人口普查得益於將近40萬敬業的社區和國家合作夥伴的大力支持，這些合作夥伴為實現全國人口的準確計數做出了貢獻。事實證明，通過使用互聯網是自我回覆裡最簡單且優先的方式。

2020年人口普查合作夥伴在其社區內擔任可信賴的聲音和人口普查大使，他們的外聯活動提高了人們對2020年人口普查的認知，並鼓勵人們做出回覆，尤其是那些歷來難以統計的人群。當COVID-19顛覆每個人的計畫時，合作夥伴充滿創造力和毅力，勇往直前。面對面的活動變成了虛擬活動，外聯活動變成以視頻消息、Facebook Live活動和其他在線活動的形式進行。一些社區甚至在街區內發起了保持社交距離的汽車遊行。Dillingham表示：「隨著 2020年人口普查數據收集工作的結束，我們人口普查局希望與您繼續合作。我們將繼續提供有關2020年人口普查的資訊，包括向國家級合作夥伴和社區合作夥伴的團隊提供資訊。我們鼓勵您立即在2020census. gov上註冊以收到更新。」

編輯推薦

人口普查 美國 遊行

上一則

「計算每張選票」 白登支持者湧上紐約街頭

下一則

保護自身利益 長島不偏藍

延伸閱讀

歐洲確診飆破1100萬例 巴黎「每30秒1人染疫」

歐洲確診飆破1100萬例 巴黎「每30秒1人染疫」
2020人口普查 總回覆率逾99%

2020人口普查 總回覆率逾99%
微軟擬入股印尼電商

微軟擬入股印尼電商
新罕州華人新居民 意外發現自己在麻州還有選舉權

新罕州華人新居民 意外發現自己在麻州還有選舉權
佛奇金墉哈佛對話：別指望疫苗立刻終止疫情

佛奇金墉哈佛對話：別指望疫苗立刻終止疫情
盼遏止疫情 利物浦將進行英國首次普篩

盼遏止疫情 利物浦將進行英國首次普篩

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
一名30歲左右的華女27日發現在法拉盛街頭喪命。（取自谷歌地圖截圖）

30歲華女法拉盛街頭喪命 警方籲知情者提供線索

2020-10-28 09:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選