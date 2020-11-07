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獲得您在新冠肺炎疫情期間需要的醫療保健Humana惠安納溫馨提示安全看診保健康

紐約訊
在新冠肺炎疫情期間，Humana惠安納溫馨提示安全看診方法，幫助民眾獲得需要的健康醫療。
在新冠肺炎疫情期間，Humana惠安納溫馨提示安全看診方法，幫助民眾獲得需要的健康醫療。

新冠肺炎疫情期間，大量居民改用線上看診的醫療方式（亦稱遠程醫療）。雖然提供遠程醫療服務的公司已經存在多年，但隨著眾多家庭醫生、專家和醫院開始在疫情期間為病人提供這種安全的看診方式，線上看診量激增。

現在，診所和醫院已再度開始接受當面看診和特定手術，您可能想知道自己應該重回醫生診所，還是繼續線上看診。請放心，您的醫療服務提供者可以幫助您決定最佳看診方式，因為他們要確保病人和工作人員的安全。他們會為此改變提供護理的方式，比如提前對病人進行篩查，以確認病人該前往診所還是待在家中。  

若經前置判定，最適宜前往診所醫院當面看診的病患，為降低新冠肺炎傳播的風險，許多醫護設施均採取以下措施：

* 在進入看診中心之前，對抵達的病人進行新冠肺炎症狀篩查，並提供口罩和手部清潔用品。

* 換崗時，對每名輪班員工進行新冠肺炎篩查，並要求他們隨時佩戴口罩和適當的個人防護裝備。

* 僅在指定區域治療疑似和有症狀的新冠肺炎病人。

* 重新規畫診所格局，以推行保持人與人之間的安全距離。

* 在每位病人看診之間，對診室進行清潔和消毒，並定期對人流量大和頻繁接觸的區域進行消毒。

如果民眾不需要當面護理，線上看診仍是個不錯的選擇。許多人選擇在非緊急情況下進行線上看診，比如例行複查和治療不危及生命的病症。該選項可以讓病人在家中舒適地通過安全視頻或電話預約來諮詢其網絡中的醫生或其他醫療保健提供者。溫馨提示，在進行遠程醫療看診之前，請做好如下準備：

* 列出自己服用的所有藥物（處方藥和非處方藥），包括藥房的名稱、地址和電話號碼。

* 寫下自身具體的症狀、疑慮、疼痛和感受。

* 對所有傷口、皮疹或其他可見的問題進行拍照。

* 準備好您的保險會員卡。

* 使用連接到網路的手機、平板電腦或電腦。如果民眾從未使用過視頻聊天，可以考慮先和朋友或家人一起練習，熟悉過程，並檢查麥克風和揚聲器。頭戴式耳機或入耳式耳機能提供更好的音質和更多的私隱。

* 把家用體溫計、體重秤、血糖儀或血壓計放在旁邊準備好。  

無論選擇線上還是當面看診，都可與自身的健康保險提供者聯絡，看看他們是否已採取措施來幫助您減輕在此健康危機期間的負擔。例如，在今年的剩餘時間內，Humana惠安納將免除其聯邦醫療保險優勢計畫會員的網絡內家庭保健護理、行為健康門診和線上看診的分擔費用（包括定額手續費、共同保險額和自付扣除額）。

獲得您所需的護理是至關重要的。請考慮通過以上選項來保持安全和健康。請謹記，針對危及生命的緊急情況，如胸痛、呼吸困難或有自殺的念頭，一定要撥打911或前往就近的急救室。無論如何，不要因為擔心感染新冠肺炎而延誤護理。  

Humana惠安納是一家領先的保健公司，致力於幫助數以百萬計的醫療和專業會員達到其最佳健康狀態。公司在保健服務與健康計畫管理方面取得傲人的成績，並推動創建既能改善健康、又能降低成本的新型綜合保健方式。Humana的工作讓投保聯邦醫療保險的人群、家庭、個人、軍事服務人員乃至整個社區都能享有更優質的生活。

紐約市，Humana惠安納為符合聯邦醫療保險投保資格的人群提供多種健康、藥品和補助福利計畫。欲了解更多資訊，請致電紐約市Humana惠安納：（516）247-2021，或瀏覽中文網頁Humana.com/ChineseNY。

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