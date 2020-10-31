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Affinity 虛擬社區服務中心上線體現親情健保服務社區的獨特理念

紐約訊
Affinity Health Plan親情健保率先採用了視訊會議技術，提供個人化的一對一互動的服務。
Affinity Health Plan親情健保率先採用了視訊會議技術，提供個人化的一對一互動的服務。

在新冠病毒疫情持續期間，許多行業都希望與潛在客戶和當前客戶保持溝通，Affinity Health Plan 親情健保也是如此。作為全國第一批管理式護理計畫之一，親情健保率先採用了視訊會議技術，為客戶重新打造社區服務中心的體驗。

親情健保的虛擬社區服務中心 (V-CSC) 旨在提供個人化的一對一互動，讓客戶如同在我們遍布紐約市和大紐約地區的實體店一般，如常獲得 Affinity 的代表的服務。儘管會員可以透過致電 (866) 731-8007（聽障專線 711）申請參保，但虛擬 CSC 會帶來更多便利，且為公眾提供了查詢和投保的新選擇。

虛擬社區服務中心已於 7 月成功上線，任何有意了解我們的醫療保險的人士都可以瀏覽AffinityPlan.org/livechinese，選擇中文並與代表聯絡。透過虛擬社區服務中心，客戶可以於上午 9:00 至下午 5:30 期間，在家中參加 Zoom 視訊會議，輕輕鬆鬆聯絡親情健保代表。

這項全新的計畫體現了親情健保服務社區的獨特理念，讓社區事務總監 Victor Pupo 也感到興奮不已。「新冠疫情促使我們必須在數位空間中加強與社區的互動，在線上社區中拓展我們的品牌，做到無論客戶在哪裡，親情健保都可以透過電腦或手機為他們提供幫助。我們需要採用 21 世紀消費者交流的方式與他們互動。」

歡迎訪問網站 AffinityPlan.org/live，了解 Affinity Health Plan親情健保的虛擬社區服務中心。

健保 紐約市 疫情

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