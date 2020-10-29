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醫療保健和經濟是頭等大事AARP調查發現50歲以上亞裔美國人選民的心態和重點

紐約訊
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AARP(樂齡會)日前做了最新的全國性調查得出，50歲及以上的亞裔美國人選民的主要優先事項和擔憂。AAPI 數據代表AARP樂齡會、APIAVote和亞裔推進司法AAJC進數據顯示：93%的50歲以上亞裔美國人認為醫療保健在競選中很重要，就業和經濟緊隨其後。89%的受訪者稱其為「極其」或「非常」重要。

根據Harris Poll代表AARP進行的 新冠疫情期間全美年長選民調查：亞裔美國人，儘管86% 的人「很可能」在 2020年投票，大多數50歲以上的亞裔選民並未與黨派隸屬組織（61%）或社區組織（74%）接洽或聯繫(調查結果來源自 AAVS)。

在每個選舉季節，包括亞裔美國人和太平洋島民在內的50歲以上成年人的投票率仍超過其他年齡組，AARP樂齡會AAPI受眾策略多元文化領導力副總裁Daphne Kwok說，「這將是一個關鍵的 2020年度投票團體，候選人需要在競選的最後階段提出針對他們和他們的家庭所關心的重要問題的解決辦法。」AAVS的結果還突顯了由於新冠病毒疫情，而使得50歲以上的亞裔美國人最擔心的事情，包括失業和找工作、無法獲得醫療保健，以及遭受仇恨犯罪、騷擾和歧視。調查還包括：計畫親自投票的50+亞裔選民略多於計畫郵寄投票或不在籍投票的選民。在影響個人或社區的問題上，超過50歲的亞裔美國人選民認為：解決新冠病毒、確保社會保障的未來和聯邦醫療保險(Medicare)、降低了醫療保健成本和處方藥成本、足夠的退休儲蓄等議題非常重要。

今年8月，AARP樂齡會啟動了「保護 50+投票者」計畫。這是一項全面的激勵選民參與投票的運動，旨在幫助50歲以上的美國人安全地在家中投票或親自參加投票，為他們提供有關今年大選所需的資訊。此外，AARP樂齡會還與APIAVote（一家領先的非營利組織）達成合作。該組織在每個選舉周期都會動員AAPI社區，以確保他們獲取有關投票和截止日期的教育資源，從而使他們的選票有效。

AARP樂齡會在全國擁有近3800萬成員，它以鞏固並加強社區，倡導對家庭最重要的事情：健康保障，財務穩定和個人成就感。AARP樂齡會還發行全國最大的發行出版物：《AARP樂齡會雜誌》和《AARP樂齡會簡報》。了解更多信息，請訪問中文官網：chinese.aarp.org，或掃描二維碼關注AARP樂齡會微信公眾號。

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