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紐約慈恩中醫教授級醫師法拉盛看診望聞問切 針灸治療 中藥調理 全人診治

紐約訊
林奇慧醫師(左)和林伯欣醫師在紐約市法拉盛看診。
林奇慧醫師(左)和林伯欣醫師在紐約市法拉盛看診。

法拉盛41大道上的紐約慈恩中醫，由來自台灣、擁有台灣中醫學位(M.D. degree)與執照並取得紐約州針灸師執照的林伯欣中醫師及林奇慧女中醫師聯合看診。兩位林醫師精擅針灸、中藥調理、骨傷科整復及各科病症診治，歡迎各界僑胞預約掛診。

在台灣台中中國醫藥大學接受正統完整且嚴謹的中、西醫醫學教育及臨床訓練的林伯欣及林奇慧醫師，在台灣行醫20年，累積紮實且豐富的各種臨床經驗。林奇慧中醫師專精於婦、兒科及腸胃諸症，在台灣助人無數。林伯欣中醫師則除了精於臨床各科診療之外，同時也是醫學博士副教授。他在中國醫藥大學教授中醫專業科目達 12 年，深耕於古典中醫學的理論與技術之中，並將其與時俱進的應用於臨床診療及學術研究，熱情投入中醫領域，作育英才。

林伯欣醫師表示，中醫是整體、平衡、和諧而細膩的身心整合醫學，藉由中醫學的智慧與理論，全方位協助病患發現問題，積極診治，進而恢復健康。除了以傳統望、聞、問、切方式診察，配合獨特精準的中醫腹診法及參考現代醫學理論與檢查結果協助準確診斷之外，該診所並提供台灣原裝進口高品質而安全的 GMP 內服科學中藥 (濃縮中藥粉)、傳統水藥處方簽、針灸治療及中醫骨傷科治療。

林伯欣醫師為台灣中國醫藥大學中醫學士、醫學博士，著有多篇專業論文與數本專業著作。2011-2017年間，他每年參與台灣及國外醫療志工團服務，海外足跡遍布泰北、緬甸、寮國、柬埔寨、越南、尼泊爾等東南亞各國偏遠地區。

由林伯欣及林奇慧醫師駐診的紐約慈恩中醫看診項目包括：針灸治療、急慢性痛症、一般內科、感冒咳嗽、體質調整睡眠障礙、婦科諸症（月經失調、不孕、產前產後調理、更年期症候群）、兒科、皮膚科、各種過敏，肝膽腸胃疾病、心血管及肺部疾患、新陳代謝異常、久年不癒神經肌肉骨骼疾患、特殊中醫骨傷科整復、保健諮詢、癌症輔助與全人診治。地址：133-08 41st Avenue BSMT, Flushing, NY 11355；電話：347-506-0808。

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