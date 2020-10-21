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好消息！歐洲名牌鞋4折起國世貿精品百貨10/22-10/25僅三天

紐約訊
為期三天的歐洲名牌鞋年度大特賣，將於COSMOS國世貿精品百貨的紐約和新澤西店同時舉行。
為期三天的歐洲名牌鞋年度大特賣，將於COSMOS國世貿精品百貨的紐約和新澤西店同時舉行。

專售高檔名牌的國世貿（COSMOS）百貨公司，即將於10/22（本周四）起連續三天舉辦一年一度的SHOES SALE，包括華人喜愛的世界名牌Salvatore Ferragamos、HALMANERA和SAS健康鞋，全面四折起（up to 60% off） ，歡迎僑胞把握難得的機會。

專門經營奢侈品牌的國世貿精品百貨店，在美成功經營40多年，授權代理了30多個世界頂級的奢侈品牌，所有商品均有100%的品質保證。該店經銷的貨品多種多樣，從珠寶首飾到頂級手錶，從奢侈皮包到化妝品，幾乎都可以在那兒找到，而且都是當今最流行的經典品牌，包括卡地亞 （Cartier）、伯爵（Piaget）、蕭邦（Chopard）、萬寶龍（MontBlanc）、寶格麗（Bvlgari）、施華洛世奇水晶（SWAROVSKI）、巴寶麗（Burberry）、香奈兒（Chanel）、愛瑪仕（Hermes）、龍驤（Longchamp）、菲拉格慕（Ferragamo）、達米阿尼（Damiani）、SAS、倩碧（Clinque）、雅詩蘭黛、蘭蔻（Lancome）、SK-II、嬌韻詩（Clarins）、萊珀妮（La Prairie）、海洋之迷、以及思希利等。為了多方滿足消費者的購物需求，該店在不同季節和節假日，還會舉行各種不同的打折促銷活動，敬請密切關注期待。

國世貿精品百貨店皇后區地址：150-24 Northern Blvd., Flushing, NY；電話：718-661-3416。新澤西州：1642 Schlosser St., Fort Lee, NJ；電話：201-592-9211。

為期三天的歐洲名牌鞋年度大特賣，將於COSMOS國世貿精品百貨的紐約和新澤西店同...
為期三天的歐洲名牌鞋年度大特賣，將於COSMOS國世貿精品百貨的紐約和新澤西店同時舉行。

新澤西州 皇后區 華人

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