第一保健為會員提供免費流感疫苗注射 接種疫苗可幫助降低流感的併發症

第一保健提醒會員接受為他們免費提供的年度流感疫苗注射。

紐約最大的非營利醫療保險公司第一保健（HealthFirst）提醒會員接受為他們免費提供的年度流感疫苗 注射。 第一保健會員可以與其醫生安排預約免費流感疫苗注射，或者可以去網絡內藥房或當地的緊急護理中心注射。第一保健會員無需為接種疫苗走得很遠。他們可以前往HFDocFinder.org尋找網絡內的醫生，或前往HFNoFlu.org尋找便於您前往的藥房。

根據美國疾病防治中心 （CDC ）報告，接種流感疫苗是保護您的健康、家人的健康以及該季節社區健康的重要部份，特別是這個秋天可能會有另一輪新冠病毒爆發。 流感病毒和新冠病毒有一些相似之處：兩者都可導致傳染性呼吸系統疾病，某些症狀相似，可能需要進行測試以幫助確診。此外，兩種病毒均可導致住院。根據CDC資料，美國2018年至2019年的流感季節導致大約50萬例住院及3萬4000多例死亡。而上一季的死亡人數約為這個數字的兩倍。而且，兩種疾病的嚴重病例都需要接受同類醫療器材（如呼吸機）治療，但是資源有限。

第一保健臨床總監Jay Schechtman醫學博士說：「今年接種流感疫苗比以往任何時候都重要。雖然接種流感疫苗並不能保護您抵抗新冠病毒，但民眾接種疫苗可以減少對醫療護理系統的影響，因為兩者都是呼吸系統疾病並且都能導致住院。幸運的是，有對抗流感的安全疫苗可以減輕流感的嚴重程度，並減少引發併發症 的可能。流感疫苗注射是安全的，並且現在就可以接種。」他建議，民眾在這個秋天第二輪新冠病毒到來之前接種流感疫苗。

那麼，誰應該接種流感疫苗？ CDC建議：1、6個月以上的人士都應接種流感疫苗對抗流感；1、 孕婦，因為流感疫苗為孕婦和未出生的嬰兒提供保護；3、住在養老院的人士及醫療護理工作人員； 4、接觸病患的醫療護理工作人員。 而且，65歲以上的老人和有潛在健康問題的人士都是會因流感而引發併發症的風險。接種流感疫苗可以預防流感，而不會增加或降低您感染新冠病毒的風險。這兩種疾病是完全不同的。但是，如果您確實得了流感並且必須去看醫生，您接觸到新冠病毒患者的機會更高。

此外，第一保健也提供了避免流感的建議。CDC建議，每年接種流感疫苗，作為預防流感及其潛在嚴重併發症的第一步與最重要的一步。同時，每天多次用肥皂和水洗手，特別是在進食前後、進入人流量高的空間（如洗手間和公共交通）前後。忙碌時，可以使用免洗洗手液。 保持健康的生活方式。保證飲食健康均衡；保持身體水分充足；獲得充足的睡眠；並且定期鍛煉，從而盡可能地強化您的抵抗能力。

如果生病了，請待在家裡。如果出現類似流感的症狀，CDC建議您不去單位，而是待在家裡。退燒後至少在家裡停留24小時，兒童應該不去學校，而是待在家裡。

如需有關第一保健的更多資訊，請瀏覽第一保健的網站：zh.healthfirst.org。