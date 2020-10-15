方太抽油煙機中秋大促銷紐約家電各大門市均有現貨供應

紐約家電為方太抽油煙機官方指定代理，所有貨品均有完善的售後服務。

信譽卓著的紐約 家電攜手方太Fotile，即日起推出方太抽油煙機2020秋季瘋狂酬賓促銷，方太熱銷款JQG7 505原價$1299，現特價僅需$1199；JQG7501原價$1099，現特價$999；JQG7501原價$1099，現特價$999；JQG 7502和7502. G均僅需$799；JQG9001原價$1599，現特價$1449；EMG9030原價$2629，現特價$2479；EMS9018原價$1499，現特價$1349。另有大火力三環灶、三合一水槽洗碗機火爆預售中。老用戶購買1台系列立刻享受$800優惠，並有好禮相送。此次優惠涵蓋型號眾多，望有需要購買抽油煙機的僑胞盡快前往紐約家電各門市展示廳諮詢購買，以免向隅。

紐約家電負責人鍾先生介紹，此次方太Fotile抽油煙機推出的優惠是為了回饋僑胞多年來對方太抽油煙機的支持，而且優惠之大是空前的。鍾先生強調，方太抽油煙機全新的設計，搭載風隨煙動功能，根據不同的油煙狀態，蝶翼板智慧升降8-12釐米，更加貼近油煙大規模擴散的「黃金控煙區」，保證蝶翼板在不同的檔位均能充分攔截油煙。直流變頻電機，帶來強勁動力，最大靜壓可達900Pa，動力強勁，輕鬆應對排煙阻力。90° 常開式隔煙屏，即開即用，減少等待時間。30”超寬進煙口，吸力均勻覆蓋，有效控制油煙擴散。6sf超大攏煙面積，使用前後左右都不跑煙，還設有記憶功能，保留原有的風量選擇。它使用更方便，可拆卸折疊式油網，可送入洗碗機清洗。

作為深耕廚電領域23年的高端廚電品牌，方太深知每個國家廚房和用戶使用的習慣不同，對美國市場進行了長達10年的調研。方太在美7年，受到很多用戶的肯定和支持。他們不再擔心炒菜弄得滿屋子都是油煙，不再害怕烏龍地觸發警報器，不再把櫥櫃油煙機用保鮮膜和錫紙包住，讓廚房成為料理幸福、感受幸福的場所。

紐約家電Michael認為，滿意的售後服務是紐約家電最注重的環節。他希望民眾都可以在購買電器之後無後顧之憂，買的開心，用的放心。各門市都有專業的人員隨時為民眾進行詳細講解及操作。

紐約家電各門市地址，布碌崙 店地址：7305 New Utrecht Ave；電話：718-371-8108。法拉盛緬街店地址：42-75A Main St.；電話：718-463-4600；法拉盛大學點店地址：131-31 Fowler Ave.；電話：718-886-4980。布碌崙店地址：1401 Ave. U；電話：718-627-8899；布碌崙店地址：2300 86 St.；電話：718-266-9600。長島：249-50 Jericho Turnpike, Floral Park, NY；電話：516-328-3838。