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周末好去處╱到「無畏號」看經典片、紐約市公共海灘將開放

記者曹馨元╱紐約報導
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「無畏號夏季電影節回歸 航母甲板免費看大片」

「無畏號海空航天博物館」(Intrepid Museum)夏季免費電影之夜22日(周五)回歸，於二戰傳奇航母的飛行甲板上與民眾見面。今年正逢美國建國250周年，特別精選多部展現冒險與美國精神的經典大片；22日將放映「捍衛戰士」(Top Gun)。

電影將於下午6時開放免費進場，在日落時分正式放映，採取先到先得制。觀眾能身處哈德遜河畔，在曼哈頓壯麗的天際線背景下，感受獨一無二的露天觀影體驗。

「民俗藝術博物館特展 探尋美利堅精神」

為慶祝建國250周年，位於曼哈頓林肯中心的美國民俗藝術博物館(American Folk Art Museum)現正推出特展，「民俗國家：鑄就美國愛國主義」(Folk Nation: Crafting Patriotism in the United States)。

本次展覽透過館藏的珍貴民俗藝品，帶領觀眾深入探究「民俗」、「國家」與「愛國主義」在不同時代的文化意涵，並反思這些藝術如何形塑了當今的美國國民身分認同。

「荷航飛紐80周年 紐約歷史協會特展亮相」

為了慶祝荷蘭皇家航空(KLM)跨大西洋航線開通80周年， 位於中央公園西側的紐約歷史協會(The New York Historical)22日(周五)起推出為期六天快閃特展。

展出內容包括早期的飛機餐菜單、機上雜誌、歷史珍貴影像及數位互動內容，並同場展出「老名家，新阿姆斯特丹」(Old Masters, New Amsterdam)特展。民眾可以欣賞到大師林布蘭(Rembrandt)及其同時代畫家的傑作，一窺當年「新阿姆斯特丹」移民生活的面貌。

紐約市海灘5月23日全面開放」

隨著氣溫升高，紐約居民最期待的「海灘季節」終於回歸。23日(周六)起，紐約市所有公共海灘將對外開放。布碌崙的康尼島 (Coney Island)、布萊頓海灘 (Brighton Beach)，及皇后區洛克威海灘 (Rockaway Beach)、雅各里斯公園(Jacob Riis Park)料將成為大熱門。

在經歷了漫長的冬春兩季後，跳進沁涼的海水中無疑是最佳的慰藉。無論是追求復古樂園風情，還是想要體驗浪尖上的刺激，紐約市各大海灘都已準備就緒。

曼哈頓 紐約市

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