紐約幼青交響樂團音樂會 小提琴家黃凱珉獲邀獻藝

紐約幼青交響樂團(The Children's Orchestra Society，COS)年度音樂會，18日在林肯中心(Lincoln Center)愛麗絲塔利音樂廳(Alice Tully Hall)舉行。(記者范航瑜／攝影)

紐約幼青交響樂 團(The Children's Orchestra Society，COS)第32屆年度慶典音樂會(Discovery Gala Concert)，18日晚在林肯中心(Lincoln Center)愛麗絲塔利音樂廳(Alice Tully Hall)舉行，特邀台裔小提琴家黃凱珉(Sirena Huang)擔任嘉賓藝術家，帶領樂團演繹西貝流士(Jean Sibelius)小提琴協奏曲，為觀眾獻上精采演出。

當晚的音樂會首先由許愷洋任指揮，帶領樂團以羅西尼(Gioachino Rossini)歌劇「威廉泰爾」序曲(William Tell Overture)揭開序幕。這首序曲以磅礴的終曲樂段著稱，氣勢恢宏，是古典樂壇最廣為人知的管絃樂作品之一。隨後，黃凱珉以傑出嘉賓藝術家(Distinguished Guest Artist)身分受邀演出，在指揮趙允相(Yoon Sang Timothy Cho)執棒下，演奏西貝流士d小調小提琴協奏曲(Violin Concerto in D minor)全三樂章。這首協奏曲是西貝流士唯一的協奏曲作品，以北歐式的深沉抒情與艱深的獨奏技巧著稱，被視為小提琴協奏曲文獻中的重要傑作。

中場休息後，本樂季Senior Discovery大獎得主、18歲的大提琴家馬睿德(Roger Ruide Ma)在指揮古鐵雷斯(Adrián Gutiérrez)帶領下，演奏德弗札克(Antonín Dvořák)b小調大提琴協奏曲(Cello Concerto in B minor)第一樂章。此曲是德弗札克旅居美國期間創作的傑作，也是大提琴協奏曲曲目中公認的巔峰之作，以寬廣的旋律線條與豐富的管絃樂色彩見稱。壓軸曲目為德弗札克第九號交響曲「新世界」(Symphony No. 9, "From the New World")，由COS藝術與音樂總監達德普(Michael Dadap)指揮樂團，完整呈現全四樂章。「新世界」同樣創作於德弗札克旅美期間，融合波希米亞民謠與美洲音樂元素，第二樂章慢板旋律尤為膾炙人口，是交響樂史上最受歡迎的作品之一。

黃凱珉憑藉精湛琴技與豐富的舞台表現力，在國際樂壇享有盛譽。她於2022年榮獲印第安納波利斯國際小提琴比賽(International Violin Competition of Indianapolis)金獎，並曾與世界各地多個知名樂團合作演出，是當今樂壇備受矚目的新生代獨奏家之一。主辦方表示，此次邀請黃凱珉擔任特邀嘉賓，正是為了體現樂團一貫的辦團宗旨，即致力於弘揚卓越的藝術成就，並為團內學生提供與世界級獨奏家同台演出的寶貴機會。