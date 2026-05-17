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與江青對談 5/22曼哈頓介紹暢銷新書「瞬間八十」

紐約訊
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江青今年3月底剛出版的新作「瞬間八十」。(作者提供)
江青今年3月底剛出版的新作「瞬間八十」。(作者提供)

旅居紐約多年、集作家、演員、舞蹈家、編舞家、導演等身分於一身的江青，勤於筆耕已出版11本中文書及兩本英譯，本月22日(周五)下午在曼哈頓第五大道New YorkStavros Niarchos Foundation Library，舉行「與江青對談」(In Conversition with Chiang Ching)活動，介紹暢銷新書「瞬間八十」。

江青將集中討論她最近出版的兩本中文著作，一是由台北爾雅出版社在2024年出版的「印記，1963-1970」。本書側重書寫她在台灣七年的工作生活與所接觸的人物。

另一本是今年3月底才剛出版的「瞬間八十」，全文追憶與幾位摯友的交往，有影藝圈的鄭佩佩、楊惠珊、蔡瀾；文學界的鄭愁予；藝術界的兆欣、艾未未、謝德慶；學術界的王浩教授。訪談將以中文進行。這其中有的剛剛往生，有的依然創作豐沛，聽當事人江青娓娓道來，憶往談今。

活動時間：22日下午2時至5時，地址：曼哈頓第五大道455號(夾42街附近)7樓圖書館，Stavros Niarchos Foundation(SNF)，New YorkStavros Niarchos Foundation Library。主辦單位電話：(212)340-0863。

曼哈頓

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