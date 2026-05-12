Fashion is Power 東西方時尚對話

多個華裔社團日前在曼哈頓中城聯合舉辦「Fashion is Power」文化對話活動，促進東西方在時尚領域的溝通交流。(美國上海同鄉會提供)

時值亞太裔傳統月，多個華裔 社團在曼哈頓 中城聯合舉辦「Fashion is Power」文化對話活動，促進東西方在時尚領域的溝通交流。

活動由美國上海同鄉會及「Sisi Hollywood」等團體聯合主辦。時裝展演環節為活動焦點，東西方美學交相輝映。模特兒們展示了中國設計師劉薇、吉承、計成的雅致國風作品，以及紐約新銳設計師Evan Hirsch及高定設計師Judiann Echezabal的西式作品。

好萊塢 演員Sergio Delavicci、匈牙利裔演員暨製片人Livia Pillmann、好萊塢電影人Sebastian Harrison、SPEC Entertainment總裁William Harlam、美國酒店地產總商會主席林建中、社區領袖陳鍵榕等與會。著名樂團The Drifters也到場驚豔獻演，帶來長達半小時的經典金曲專場。

上海同鄉會會長沈珺表示，未來同鄉會將持續推動高品質文化藝術交流活動，今年7月還將舉辦更大規模的時尚文化沙龍，歡迎社會各界持續關注和參與。