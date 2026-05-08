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周末好去處╱「紐約之前」生態展覽、2026維京節活動

記者胡聲橋╱紐約報導
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紐約植物園正舉辦「紐約之前：巡迴快閃展覽」

「紐約之前：巡迴快閃展覽」(Before New York: A Traveling Pop-Up Exhibition)目前正在紐約植物園(NYBG)舉行。遊客可以穿越時光，回到過去，體驗紐約市最初的景觀。這場由生態學家桑德森博士(Dr. Eric W. Sanderson)及其同事打造的沉浸式展覽，重現了1609年9月12日哈德遜(Henry Hudson)登陸前的景象。展覽探索了該地區的原始生態系統和原住民歷史。這場展覽是對紐約市各個植物園現有植物收藏和環境保護使命的精采補充。活動網址http://www.nybg.org/event/

2026維京節布碌崙貓頭鷹頭公園舉行

位於布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的貓頭鷹頭公園(Owl’s Head Park)將於9日(周六)上午10時至中午12時舉行維京村(Viking Village)活動。中午12時，活動的表演環節「維京之觸」(Touched By the Vikings)開始。屆時將有來自與維京文化相關的不同文化的音樂和舞蹈表演，以及斯堪的納維亞和當地藝術家的精采演出。此外，還有兒童遊戲、斯堪的納維亞美食、手工藝品和演示活動。本次活動由斯堪的納維亞東海岸博物館主辦。

法拉盛凱辛納公園舉辦哺乳動物探索之旅

市公園局(NYC Parks)將於10日(周日)在位於皇后區的凱辛納公園舉辦「哺乳動物探索之旅」活動，讓居民和遊客一起了解大自然中最慈愛的母親們。公園護林員將把注意力投向紐約市公園內的各種哺乳動物，講解哺乳動物的母親照顧幼崽、確保牠們擁有美好未來的多種方式。活動時間是從上午11時到中午12時30分，活動免費，但需要事先登記。活動網址https://www.nycgovparks.org/events/2026/05/10/mother-nature-mammals-exploration

周末到露天市集 Smorgasburg品嘗美食

第16屆Smorgasburg露天美食市集目前已拉開序幕。這個紐約最受歡迎的露天美食市集在兩個旗艦場地匯聚了74家攤位，其中包括22家全新攤位，供應從韓式刨冰、餃子到墨西哥城風味玉米捲、哥倫比亞烤肉等各種美食。本季美食市集每周六在位於威廉斯堡(Williamsburg)的約翰遜州立公園(Marsha P. Johnson State Park)舉行，每周日在展望公園的微風山(Breeze Hill)舉行。兩個市集都將持續開放至10月，每周末上午11時至下午6時營業。

植物園 紐約市 布碌崙

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