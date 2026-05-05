8菜1甜點 福建美食晚宴7日回歸

美國福州青年會將在7日與布碌崙中餐廳「您好」和做，推出以福州菜為靈感的八菜一甜點宴席，帶領食客以食物連結家鄉情感。(主辦單位提供)

由美國福州青年會(Fuzhou America)所舉辦的福建美食晚宴，將於7日以全新面貌回歸。本次的菜單不僅將包含經典福州家常菜，還將呈現來自團隊赴中國田野調查後重新詮釋的菜色，盼將福州飲食文化的風味帶到更為現代的場域。

活動將在布碌崙展望高地(Prospect Heights)的中餐廳「您好」餐廳舉行，共設下午5時半及晚上8時15分兩輪場次。(主辦單位提供)

今年主辦方再次與位於布碌崙 (布魯克林 )展望高地的中餐廳「您好」(Nin Hao)合作推出八菜一甜點的菜單，除讓食客能大啖家鄉味之外，美國福州青年會聯合創辦人曹軒崧(Allen Cao)與紐約飲食作家Jess Eng，也會在現場分享團隊過去一年往返美國與福州的採訪經歷，以及他們所觀察到唐人街的改變。

曹軒崧表示，許多人對福州移民的標籤往往過於平淡，但新世代的移民已經在美國開枝散葉並有截然不同的生命故事，本次的晚宴便是希望透過最為直接的媒介：「美食」，讓對福州文化不熟悉的外族裔，或是思念家鄉味的同鄉友人都能在吃下那口肉燕時，連結與家鄉最深的記憶。

美國福州青年會共同創辦人曹軒崧表示，這場晚宴集結了他與紐約飲食作家Jess Eng過去一年去福州實際探訪的成果，希望能將福州餐飲帶至更現代的場景。(主辦單位提供)

此外，餐廳「您好」在近期推出中國葡萄酒單，不僅是全紐約，也是全國唯一，本次的晚宴中也將搭配來自中國的雅巴米酒。此次活動共設下午5時30分及晚上8時15分兩輪次，每輪約65席，票價68元，且售票收入的10%將捐贈至支持亞裔勞工移民社群的非營利組織政聲(CAAAV)。欲報名可至tinyurl.com/2wc99swe填寫報名表單。