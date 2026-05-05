8菜1甜點 福建美食晚宴7日回歸
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由美國福州青年會(Fuzhou America)所舉辦的福建美食晚宴，將於7日以全新面貌回歸。本次的菜單不僅將包含經典福州家常菜，還將呈現來自團隊赴中國田野調查後重新詮釋的菜色，盼將福州飲食文化的風味帶到更為現代的場域。
今年主辦方再次與位於布碌崙(布魯克林)展望高地的中餐廳「您好」(Nin Hao)合作推出八菜一甜點的菜單，除讓食客能大啖家鄉味之外，美國福州青年會聯合創辦人曹軒崧(Allen Cao)與紐約飲食作家Jess Eng，也會在現場分享團隊過去一年往返美國與福州的採訪經歷，以及他們所觀察到唐人街的改變。
曹軒崧表示，許多人對福州移民的標籤往往過於平淡，但新世代的移民已經在美國開枝散葉並有截然不同的生命故事，本次的晚宴便是希望透過最為直接的媒介：「美食」，讓對福州文化不熟悉的外族裔，或是思念家鄉味的同鄉友人都能在吃下那口肉燕時，連結與家鄉最深的記憶。
此外，餐廳「您好」在近期推出中國葡萄酒單，不僅是全紐約，也是全國唯一，本次的晚宴中也將搭配來自中國的雅巴米酒。此次活動共設下午5時30分及晚上8時15分兩輪次，每輪約65席，票價68元，且售票收入的10%將捐贈至支持亞裔勞工移民社群的非營利組織政聲(CAAAV)。欲報名可至tinyurl.com/2wc99swe填寫報名表單。
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