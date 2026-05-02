「Sail4th 250」史上最大海事盛典在紐約

今年國慶日迎來美國建國250周年慶，期間紐約市和新澤西港將舉辦規模宏大的國際海事盛典「Sail4th 250」。(取自Sail4th 250官網)

今年國慶日迎來美國建國250周年慶，期間紐約市 和新澤西港將舉辦規模宏大的國際海事盛典「Sail4th 250」，屆時來自世界各地的船隊將駛入紐約和新澤西港口，展現海事歷史、外交交流與國際友誼。

據悉，這項活動延續了1976年美國建國200周年、以及1989年與2000年喬治・華盛頓(George Washington)就職200周年紀念活動的傳統。

整體慶祝活動將於7月3日(周五)至7月8日(周三)舉行，其中帆船巡遊為核心亮點，7月4日(周六)國慶日當日更將迎來號稱是史上最大規模的高桅帆船艦隊表演；其中有來自20多個國家的60艘國際高桅帆船、40多艘美國與盟國海軍艦艇、英國航空母艦、以及由美國海軍「藍天使」領航的100架飛機，將抵達紐約市。

船隊將駛過自由女神像與曼哈頓下城，多數船隻之後會停泊數日，開放民眾登船參觀，並與來自世界各地的船員互動交流。

根據消息，此次活動籌備已歷時多年，由聯邦、州及市政府，並結合私人機構與贊助商共同推動；紐約市經濟發展公司(NYCEDC)預估，此活動將帶來約28.5億元的經濟活動，其中約7.3億元為新增經濟效益，並吸引約800萬名遊客將湧入該地區，規模有望追平、甚至超越過去的重要紀念活動。

目前紐約與新澤西官員也正攜手合作，於哈德遜河兩岸同步舉辦相關活動。紐約州官員指出，紐約市是歷史上的貿易與移民樞紐，紐約港更曾是數百萬名移民進入美國的門戶，故是舉辦此類里程碑慶典的理想地點。

此次活動同時碰上另一項全球矚目盛事，FIFA世界盃準決賽將在7月5日(周日)於新澤西MetLife體育場舉行，預計將使該地區迎來極度繁忙的一周。

「Sail4th 250」活動源自「航海行動」(Operation Sail)，該項目由美國前總統約翰・甘迺迪(John F. Kennedy)支持與推動，旨在透過世界各國帆船的集結，促進國際友誼與海事文化傳承；首屆活動於1964年紐約世界博覽會期間舉行，此傳統延續至今，並將在2026年迎來盛大回歸。