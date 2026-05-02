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洛克菲勒中心 免費百老匯演出 5/14起每周四登場

記者范航瑜╱紐約報導
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洛克菲勒中心宣布，將於5月14日起舉辦為期約一個月的「通往百老匯」(Road t...
洛克菲勒中心宣布，將於5月14日起舉辦為期約一個月的「通往百老匯」(Road to Broadway)系列表演，每逢周四中午12時在溜冰場舉行免費現場演出。(記者范航瑜╱攝影)

洛克菲勒中心(Rockefeller Center)宣布，將於5月14日(周四)起舉辦為期約一個月的「通往百老匯」(Road to Broadway)系列表演，每逢周四中午12時在洛克菲勒冰場舉行免費現場演出，持續至6月4日，參與劇目均為當紅百老匯製作。

根據主辦方公布的演出陣容，5月14日首場將帶來「魔法壞女巫」(Wicked)、「冥府之路」(Hadestown)及「芝加哥」(Chicago)；5月21日的陣容包括「六位王后」(Six: The Musical)、「恰好及時」(Just in Time)、「茱麗葉」(& Juliet)及「死亡成了她」(Death Becomes Her)；5月28日將演出「芥末行動」(Operation Mincemeat)、「大亨小傳」(The Great Gatsby)及「也許快樂的結局」(Maybe Happy Ending)；6月4日壓軸場則集結「MJ音樂劇」(MJ: The Musical)、「局外人」(The Outsiders)、「摩門經」(The Book of Mormon)與「紅磨坊」(Moulin Rouge! The Musical)，陣容最為鼎盛。

由於場地與時間限制，洛克菲勒中心此次舉辦的表演並非完整演出，而是由各部劇目精選片段組成的戶外展演，重點展示代表性歌曲、核心段落以及主要演員的表演。有意搶占前排視野的觀眾，可預訂洛克菲勒中心內Jupiter或NARO餐廳的露台座位，或在地下商場(Under 30 Rock)餐廳訂購外帶餐點，憑消費收據即可進入二樓露台的站位區觀賞。詳情可瀏覽洛克菲勒中心官網rockefellercenter.com/events/road-to-broadway-opening-night

如果想以較低成本欣賞百老匯演出，紐約還有多種較為實際且廣泛使用的購票方式。最便宜的選項包括「當日抽籤票(lottery)」與「rush票」，通常在演出前一至兩天或當天開放，票價約30至50元。另一種常見方式是在時報廣場或林肯中心的TKTS售票亭購買當日折扣票，通常為原價五至七折，但座位選擇相對有限。此外，學生票及青年優惠亦屬常見選項，部分劇院提供約30元左右的專屬票價方案。

洛克菲勒中心近期宣布，將於5月14日起舉辦為期約一個月的「通往百老匯」(Road...
洛克菲勒中心近期宣布，將於5月14日起舉辦為期約一個月的「通往百老匯」(Road to Broadway)系列表演，每逢周四中午12時在溜冰場舉行免費現場演出。(主辦方提供)

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