布碌崙「流動博物館」將巡迴社區玩藝術

布碌崙博物館的「流動博物館」將在5月至10月期間進入社區帶來豐富活動。(取自布碌崙博物館官網)

布碌崙 (布魯克林)博物館的「流動博物館」(Museum on Wheels) 將在5月起至10月巡迴布碌崙各社區，包括布希維克(Bushwick)、康尼島 (Coney Island)、弗拉特布許(Flatbush)、綠堡(Fort Greene)、肯辛頓(Kensington)和威廉斯堡(Williamsburg)等。據館方介紹，每一站的展覽都與當地的藝術團體和社區組織合作舉辦，旨在邀請不同年齡段的參觀者參與各種創意體驗，例如藝術創作、文化故事講述以及受博物館藏品啟發而開展的學習活動。

「去年夏天，『流動博物館』計畫獲得了巨大的反響」，布碌崙博物館社區參與和合作部主任布萊恩特-奎格利(Laval Bryant-Quigley)表示，「這項工作的核心在於建立布碌崙博物館與我們在布碌崙遇到的居民之間的長期聯繫。通過走進人們的生活，了解他們的經歷，我們能夠為居民提供超越單次參觀博物館的體驗。」

以下是「流動博物館」進社區的具體安排：

5月9日在布碌崙市中心舉辦 「愛心布碌崙節」(Show Brooklyn Some Love Fest)、5月16日在布碌崙大橋公園舉辦「風箏節」(Kite Festival)、6月4日弗拉特布許將有 「布碌崙-皇后區日間街區派對」(Brooklyn-Queens Day Block Party)、6月14日於綠堡公園舉辦六月節慶祝活動(The Lay Out)。

7月25日康尼島的水城日(City of Water Day)、8月8日在威廉斯堡帶來ENVSN節、9月27日在布碌崙市下城大西洋大道將舉辦趣味活動日、以及10月24日在肯辛頓的亡靈節遊行(Casa Cultural)。