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亞太裔傳統月 布碌崙19社區5月16日同慶

記者胡聲橋╱紐約報導
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19家機構將於5月15日在班森賀聯合舉行2026年布碌崙亞太裔傳統月慶祝活動。(...
19家機構將於5月15日在班森賀聯合舉行2026年布碌崙亞太裔傳統月慶祝活動。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)南區19個社區機構將聯手推出2026年布碌崙亞太裔傳統月慶祝活動，將於5月16日(周六)在位於班森賀的新越卓高中(New Utrecht HS)舉行，今年活動的主題為「慶祝團結、擁抱多元」，共同展現南布碌崙亞太裔多元社區文化傳統，並體現亞太裔社區的凝聚力、合作精神和團結力量。

19個主辦機構近期在班森賀舉行記者會，介紹活動的具體安排，當日的活動環節包括展現亞太裔多元文化的文藝表演、頒獎典禮、有獎問答及精美禮品派發等，泰國舞蹈和巴厘島舞蹈將是文藝表演中的重頭節目，活動將努力為不同年齡層的參與者帶來充實而難忘的體驗。

活動當天還將表彰在公共服務、媒體和社區參與方面做出傑出貢獻的社區領導人，三位獲獎者分別是紐約州上訴法院首位亞裔女法官萬泰妮(Justice Lillian Wan)、市警62分局局長、警官伊斯蘭(Captain Mohammed Islam)以及電視導演和數位媒體創作者Naratama Rukmananda。

今年亞太裔傳統月慶祝活動的19個機構分別是紐約亞裔律師協會、Apex青少年發展組織、美國亞裔房地產協會布碌崙分會、海灣公園大道華商會、布碌崙華人排球協會、紐約華人文娛體育總會、華策會布碌崙分會、松柏之家社區服務中心、華人社區服務中心、社區法律援助中心、美亞共同促進會、紐約同心會、紐約洗衣業商會、紐約親子互助會、南布碌崙居民互助會、勵健體育會、Sharing Heart、海外汶村同鄉總會和布碌崙華人聯合會。

主辦方共同表示，「這場慶典不僅是對文化傳承的致敬，更是凝聚社區、提升聲音、肯定亞太裔領袖持續塑造城市的重要貢獻。在南布碌崙，多元就是我們的力量，而這場活動正體現了我們社區的團結與自豪」。

慶祝活動將於5月16日上午11時在位於80街1601號的新卓越高中舉行，活動免費向公眾開放，但需持票入場，民眾可前往各合作機構領取門票。

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