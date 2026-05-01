亞裔月走過半世紀… 紐約5月處處是舞台 大遊行將登場

亞裔傳統月大遊行，將於5月17日於曼哈頓舉辦。(取自市長辦公室)

5月將迎來亞太裔傳統月(Asian American and Pacific Islander Heritage Month)，不僅是為紀念亞裔 美國人與太平洋島民在美國的歷史成就，更是讓所有在美國土地上的亞裔與太平洋島民擁有一個屬於自己文化的慶典舞台。

15年立法 致敬族群貢獻

這項傳統的誕生，背後其實經歷長達15年的立法努力，1977至1978年間的第95屆國會，共有五項聯合決議案被提出，建議在5月設立專屬紀念周。最終通過的聯邦眾議員霍頓(Frank J. Horton)版本成為公法第95-419號，促使卡特(Jimmy Carter)總統於1979年3月發布美國史上首份亞裔傳承周總統公告，肯定該族群對美國社會的深遠貢獻。此後10年，歷屆總統持續每年發布公告，直到1990年國會才將紀念規模從一周擴大為整個5月，老布希(George Bush)總統隨即宣告當年5月為史上第一個「亞裔暨太平洋裔美國人傳承月」。

1991年通過的後續法案更正式點出5月的歷史意涵，1843年5月7日，第一批日本移民 踏上美國土地；1869年5月10日，無數華人 移民以血汗鑄就了美國第一條橫貫大陸鐵路。1992年，國會通過公法第102-450號，永久將每年5月定為AAPI傳承月，此後的總統皆延續這項傳統，持續向族群的歷史貢獻致敬。

大都會博物館從5月1日起，將有義工導覽員帶領訪客探索以AAPI身分與文化為主題的館藏作品系列活動。(取自博物館官網)

文化機構 活動多元豐富

為了紀念5月，紐約多個文化機構相繼推出以AAPI為主題的活動，邀請市民透過藝術、音樂與展覽，近距離認識這個多元族群的文化底蘊。除可以到紐約大都會博物館的東亞展區欣賞一系列古代瓷器與銅像外，博物館亦推出多個免費活動。5月1日(周五)起，義工導覽員帶領訪客探索以AAPI身分與文化為主題的館藏作品。5月7日(周四)，印度古典音樂組合Brooklyn Raga Massive將在耆那教寺廟展廳帶來現場演奏，以拉格音樂帶領聽眾進入冥想與喜悅的境界、5月9日(周六)另設有日本陶瓷工藝體驗工作坊。

由美國繁榮華埠總會(Better Chinatown USA)主辦的年度AAPI文化傳承大遊行，將於5月17日(周日)在曼哈頓中城第六大道盛大登場，路線從44街延伸至55街，匯聚紐約五大行政區的亞裔社群，是傳承月中相當具規模的戶外集會。

布碌崙(布魯克林)博物館則將在5月2日(周六)下午5時至10時舉行以「春潮」(Spring Tide)為主題的慶祝活動，呈現AAPI藝術家的文學、表演與視覺創作。當晚亮點包括音樂組合Kung Flow的跨媒介派對演出、華裔離散電影放映、藏族文學朗讀，以及手工藝市集。

此外，皇后區植物園將推出以南亞舞蹈為主題的免費體驗課程，由舞蹈老師帶領入門動作，適合各種程度的參加者。法拉盛一帶的公園也將舉辦以法拉盛行道樹的亞洲起源為主題的免費導覽，探索這個社區的植物與文化歷史。

認識AAPI 透過電影探索

「媽的多重宇宙」電影海報。（取材自IMDb）

除出門踏青參與活動外，觀看電影也是深入認識AAPI族群文化不可或缺的媒介，除了如李安、奉俊昊、濱口龍介等知名東亞導演的作品屢獲國際肯定，亦有許多將亞裔與太平洋島民的故事值得欣賞。如2022年的「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)以移民母女情為核心，不僅橫掃奧斯卡七項大獎，楊紫瓊也藉此成為史上首位亞裔奧斯卡影后。

「海洋奇緣」在製作過程中廣邀太平洋島民文化顧問參與，將玻里尼西亞的神話與海洋精神帶入主流視野。(圖／迪士尼影業提供)

亞裔移民 夾縫中的故事

改編自印裔美國作家拉希莉(Jhumpa Lahiri)同名小說的「同名之人」(The Namesake)，則以孟加拉裔移民家庭為題，深刻呈現兩代人在文化夾縫中的生命故事。若想尋找闔家觀賞的作品，那迪士尼動畫「海洋奇緣」(Moana)是不錯的選擇，作品在製作過程中廣邀太平洋島民文化顧問參與，將玻里尼西亞的神話與海洋精神帶入主流視野，是認識太平洋島民文化的溫柔入口。

以孟加拉裔移民家庭為題的電影「同名之人」(The Namesake)呈現兩代人在文化夾縫中的生命故事。(取自IMDb)

布碌崙博物館將在5月2日下午5時至10時舉行以「春潮」(Spring Tide)為主題的慶祝活動。(取自博物館官方網站)