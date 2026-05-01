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周末好去處／哈德遜廣場看電影、五區腳踏車比賽

記者馬璿／紐約報導
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免費漫畫書日 周六登場

一年一度的「免費漫畫書日」將於5月2日(周六)登場，各大漫畫出版商印製特別版書籍供讀者免費索取，今年參與陣容涵蓋DC、漫威英雄、Minecraft、星際大戰、哥吉拉等熱門IP，書單豐富多元。紐約市五大行政區均設有參與店家，曼哈頓有Midtown Comics與Montasy、布碌崙(布魯克林)則有St. Marks Comics、Action City Comics、Taylor Co、Bulletproof Comics及Galaxy Comics、皇后區包含Royal Collectibles與Spineworks Comics、布朗士有Exile Comics、史泰登島則有Newbury Comics。各店發放的漫畫種類與數量不盡相同，若有特定需求建議事先致電確認，並鼓勵民眾順道消費，支持在地書店。

展望公園自然探索活動

展望公園自然探索活動將於5月2日(周六)上午10時至下午1時在公園船屋暨奧杜邦中心(Boathouse + Audubon Center)免費舉行。這場活動將由展望公園聯盟的自然學家帶領，以春季候鳥為主題，讓參加者透過遊戲、實驗與公民科學專案，深入認識為何展望公園會是逾250種鳥類的重要棲息地，並探索鶯科鳥類的生態之謎。上午11時至中午的「動物接觸」時段，可近距離認識公園館藏動物，而中午至下午1時的「觀鳥漫步」則帶領參與者環繞船屋一帶，學習辨識每逢春季途經展望公園的25種鶯科鳥類。活動全程免費，歡迎民眾參加。

哈德遜廣場大型娛樂項目

哈德遜廣場年度戶外娛樂計畫「Backyard at Hudson Yards」將從5月1日(周五)開跑，今年新增多項合作項目，包括著名女演員Reese Witherspoon主理的書迷活動、卡內基音樂廳免費親子電影音樂會系列，以及KIDZ BOP舞蹈派對。健身方面，ALO將於每兩周一次的周二舉辦免費戶外舞蹈有氧課程，廣場的30呎巨型螢幕將從5月持續至10月播放棒球、籃球、網球等各類賽事直播；人氣匹克球品牌亦將於6至8月每日進駐，並設有兒童訓練課程。選擇相當多元，各活動的時程表可至哈德遜廣場官網查詢。

紐約五區腳踏車巡禮

五大區腳踏車巡禮(Five Boro Bike Tour)將在5月3日(周日)啟程，自上午7時30分起，逾3萬2000名來自世界各地的騎士將陸續分批出發，沿著封閉管制的市區道路，騎行穿越曼哈頓、布朗士、皇后區、布碌崙與史泰登島紐約五大行政區，與城市風光來一場浪漫約會。

布朗士 布碌崙 曼哈頓

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