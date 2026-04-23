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周末好去處╱獨木舟遊河、傷痕文學對談、希臘獨立大遊行

記者范航瑜╱紐約報導
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布朗士河地球日開放日 乘獨木舟暢遊全市唯一淡水河

4月25日(周六)中午12時至下午4時，布朗士「布朗士河聯盟」(Bronx River Alliance)在史達光公園(Starlight Park)舉辦一年一度「地球日開放日」，活動免費對外開放，適合全家參與。市民可免費體驗獨木舟划行，在紐約市唯一天然淡水河上感受城市另一面，活動亦提供導覽步行、親子生態教育工作坊、樹苗與蔬果贈送等，先到先得。地點為星光公園(Starlight Park)布朗士河河畔，詳情請見：bronxriver.org/event/bronx-river-open-house-3

傷痕文學先驅盧新華法拉盛開講 新作「無漏」橫跨半世紀歷史風暴

4月26日(周日)下午1時，「傷痕文學」代表作「傷痕」作者盧新華將在法拉盛圖書館地下一層A&B教室，與學者何勇、作家蔡維忠以三人對談形式進行文學交流現場設簽書環節。盧新華1978年憑一篇「傷痕」震動中國文壇，其新作「無漏」以紅色高棉叢林中的青春離散為起點，延伸至洛杉磯的重逢，探索人在歷史浪潮中漂流與重建的命題，近獲美國獨立出版社評選銀獎。本活動由華美人文學會、北美中文作家協會及法拉盛圖書館聯合主辦，斯塔爾基金贊助。詳情請見：bit.ly/4tWuNz1

希臘獨立205周年大遊行 曼哈頓第五大道重現愛琴海風情

4月26日(周日)下午1時30分，紐約希臘裔社區將舉辦年度「希臘獨立日大遊行」(Greek Independence Day Parade)，沿第五大道64街向北行至79街，全程免費觀賞。今年恰逢希臘獨立205周年，同時適逢美國建國250周年，主題定為「兩場革命，同一理想」，活動由大紐約地區希臘人聯合會(Federation of Hellenic Societies)主辦，屆時將有傳統民族服飾、樂隊及文化方陣齊聚第五大道。詳情請見：nycgreekparade.org

哈林社區免費領樹苗 種一棵樹帶走城市綠意

4月26日(周日)上午9時至11時，紐約修復計畫(New York Restoration Project, NYRP)將在哈林根社區花園(Harlem Roots Community Garden)舉行免費樹苗發放活動。本次派發樹苗品種包括美洲柿、木蘭及美國白梣等二十餘種本地原生樹種，市民可直接前往領取，無需事先登記，但建議提早到場。活動由NYRP與哈林根社區花園合辦，是紐約市今春五大區巡迴樹苗派發活動之一。詳情請見：nyrp.org/freetree

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