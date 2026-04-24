紐約市免費夏季音樂會 公園變身戶外舞台 直到10月底

市公園局(NYC Parks)2026年免費夏日音樂系列活動日前全面公布，從下旬延續至10月底，數十場音樂演出橫跨爵士、拉丁、兒童互動表演及實驗前衛等多元風格，全數免費入場。(取自市長辦公室)

市公園局(NYC Parks)2026年免費夏日音樂系列活動日前全面公布，從下旬延續至10月底，數十場音樂演出橫跨爵士、拉丁、兒童互動表演及實驗前衛等多元風格，全數免費入場，為市民提供一整夏的戶外文化饗宴。

早在20世紀初，公園局便開始在各區公園舉辦免費戶外音樂活動，以平價文化娛樂回饋市民。1960至70年代，隨著「公園屬於人民」的理念深入人心，戶外免費演出逐漸制度化，成為夏季市政文化服務的固定項目。其中歷史最悠久的「河濱公園之夏」(Summer on the Hudson)系列，迄今已逾30年，見證了哈德遜河畔從工業廢棄地蛻變為曼哈頓 西側最受歡迎的公共空間的全過程。時至今日，免費公園音樂會已不僅是消暑娛樂，更是紐約城市認同的一部分。無論貧富，皆可在同一片天空下共享音樂。

市公園局(NYC Parks)2026年免費夏日音樂系列活動日前全面公布，從下旬延續至10月底，數十場音樂演出橫跨爵士、拉丁、兒童互動表演及實驗前衛等多元風格，全數免費入場。(記者曹馨元╱攝影)

市公園局(NYC Parks)2026年免費夏日音樂系列活動日前全面公布，從下旬延續至10月底，數十場音樂演出橫跨爵士、拉丁、兒童互動表演及實驗前衛等多元風格，全數免費入場。(記者曹馨元╱攝影)

春日暖場 爵士與銅管打響第一炮

音樂季的序幕定於26日（周日）在河濱公園116街觀景台(116th Street Overlook)拉開，「觀景台音樂會」將由學生樂手演奏傳統與當代銅管樂，是整個夏季系列的熱身場次。踏入5月，位於哈林區的拉爾夫艾里森廣場每逢周日舉辦「公園爵士音樂會」(Jazz in the Park)，由5月3日（周日）起至10月底幾乎不間斷。

河濱公園南段(Riverside Park South)的機車草坪(Locomotive Lawn)每逢周四舉辦兒童音樂故事時間，5月7日（周四）起開跑，全夏不輟，專為七歲以下幼兒設計，以音樂、說故事與律動相結合，是親子同遊的理想選擇。5月29日（周五）起，西哈林碼頭在125街水岸啟動「周五夜演奏」(Friday Night Jams)，涵蓋原創創作、指彈吉他及即興爵士等多種曲風，每月末的周五定期登場，直至8月底。

仲夏高峰 河濱日落與多元樂風齊放

整個夏季演出的重心落在7月與8月。河濱公園96街網球場自6月下旬起舉辦「RTA夏日日落音樂會」(RTA Summer Sunset Concert Series)，每場時間定於晚7至8時。河濱公園一號碼頭的「哈德遜河畔之夏」(Summer on the Hudson)系列亦是整個夏季最受矚目的演出平台之一。7月5日（周日）至26日（周日）每逢周日晚間舉辦「擴音周日」(Amplified Sundays)，每場演出從晚7時延續至8時30分，配以哈德遜河落日景色，氣氛不凡。

7月16日（周四），一號碼頭將上演本季最具實驗色彩的演出「菌絲網絡」(Mycelium)：由泰裔美國藝術家帕蘇克(Sirintip Phasuk)主創的太陽能管弦前衛流行音樂會，融合電聲、聲景與生態意識，是難得一見的跨界嘗試。兒童演出方面，7月2日（周四）至23日（周四）每逢周四上午，一號碼頭舉辦「兒童表演系列」，節目涵蓋木偶劇場、西班牙語兒歌、爵士啟蒙與親子律動，適合帶孩子消暑的家庭。

中華藝術周 點亮林肯中心「城市之夏」

除公園局系列外，林肯中心(Lincoln Center)今年亦舉辦第五屆「城市之夏」(Summer for the City)，於6月10日至8月8日呈獻數百場免費及「隨心付」演出。(記者刘梓祁╱攝影)

除公園局系列外，林肯中心(Lincoln Center)今年亦舉辦第五屆「城市之夏」(Summer for the City)，於6月10日（周三）至8月8日（周六）呈獻數百場免費及「隨心付」演出。

對華人社區而言，今年最值得關注的是7月22日（周三）至29日（周三）的「中華藝術周」。繼過去數屆先後舉辦巴西周、韓國藝術周、印度周之後，今年輪到中華文化登上主舞台，節目涵蓋音樂、舞蹈、藝術、美食等多元面向，包括美籍華裔作曲家杜韻新作「刻在森林的海」(The Ocean Etched in the Forest)北美首演，以及旅美中國編舞家沈偉攜廣東現代舞團的新作「心景」(MindScape)等。電子樂團「上海復興計畫」主導的舞池，將雲南少數民族音樂家的田野錄音，與南非新興電子舞曲風格Amapiano熔於一爐，形成遠超地理的音樂磁場。

除公園局系列外，林肯中心(Lincoln Center)今年亦舉辦第五屆「城市之夏」(Summer for the City)，於6月10日至8月8日呈獻數百場免費及「隨心付」演出。(記者曹馨元╱攝影)