紐約市免費夏季音樂會 公園變身戶外舞台 直到10月底
市公園局(NYC Parks)2026年免費夏日音樂系列活動日前全面公布，從下旬延續至10月底，數十場音樂演出橫跨爵士、拉丁、兒童互動表演及實驗前衛等多元風格，全數免費入場，為市民提供一整夏的戶外文化饗宴。
早在20世紀初，公園局便開始在各區公園舉辦免費戶外音樂活動，以平價文化娛樂回饋市民。1960至70年代，隨著「公園屬於人民」的理念深入人心，戶外免費演出逐漸制度化，成為夏季市政文化服務的固定項目。其中歷史最悠久的「河濱公園之夏」(Summer on the Hudson)系列，迄今已逾30年，見證了哈德遜河畔從工業廢棄地蛻變為曼哈頓西側最受歡迎的公共空間的全過程。時至今日，免費公園音樂會已不僅是消暑娛樂，更是紐約城市認同的一部分。無論貧富，皆可在同一片天空下共享音樂。
春日暖場 爵士與銅管打響第一炮
音樂季的序幕定於26日（周日）在河濱公園116街觀景台(116th Street Overlook)拉開，「觀景台音樂會」將由學生樂手演奏傳統與當代銅管樂，是整個夏季系列的熱身場次。踏入5月，位於哈林區的拉爾夫艾里森廣場每逢周日舉辦「公園爵士音樂會」(Jazz in the Park)，由5月3日（周日）起至10月底幾乎不間斷。
河濱公園南段(Riverside Park South)的機車草坪(Locomotive Lawn)每逢周四舉辦兒童音樂故事時間，5月7日（周四）起開跑，全夏不輟，專為七歲以下幼兒設計，以音樂、說故事與律動相結合，是親子同遊的理想選擇。5月29日（周五）起，西哈林碼頭在125街水岸啟動「周五夜演奏」(Friday Night Jams)，涵蓋原創創作、指彈吉他及即興爵士等多種曲風，每月末的周五定期登場，直至8月底。
仲夏高峰 河濱日落與多元樂風齊放
整個夏季演出的重心落在7月與8月。河濱公園96街網球場自6月下旬起舉辦「RTA夏日日落音樂會」(RTA Summer Sunset Concert Series)，每場時間定於晚7至8時。河濱公園一號碼頭的「哈德遜河畔之夏」(Summer on the Hudson)系列亦是整個夏季最受矚目的演出平台之一。7月5日（周日）至26日（周日）每逢周日晚間舉辦「擴音周日」(Amplified Sundays)，每場演出從晚7時延續至8時30分，配以哈德遜河落日景色，氣氛不凡。
7月16日（周四），一號碼頭將上演本季最具實驗色彩的演出「菌絲網絡」(Mycelium)：由泰裔美國藝術家帕蘇克(Sirintip Phasuk)主創的太陽能管弦前衛流行音樂會，融合電聲、聲景與生態意識，是難得一見的跨界嘗試。兒童演出方面，7月2日（周四）至23日（周四）每逢周四上午，一號碼頭舉辦「兒童表演系列」，節目涵蓋木偶劇場、西班牙語兒歌、爵士啟蒙與親子律動，適合帶孩子消暑的家庭。
中華藝術周 點亮林肯中心「城市之夏」
除公園局系列外，林肯中心(Lincoln Center)今年亦舉辦第五屆「城市之夏」(Summer for the City)，於6月10日（周三）至8月8日（周六）呈獻數百場免費及「隨心付」演出。
對華人社區而言，今年最值得關注的是7月22日（周三）至29日（周三）的「中華藝術周」。繼過去數屆先後舉辦巴西周、韓國藝術周、印度周之後，今年輪到中華文化登上主舞台，節目涵蓋音樂、舞蹈、藝術、美食等多元面向，包括美籍華裔作曲家杜韻新作「刻在森林的海」(The Ocean Etched in the Forest)北美首演，以及旅美中國編舞家沈偉攜廣東現代舞團的新作「心景」(MindScape)等。電子樂團「上海復興計畫」主導的舞池，將雲南少數民族音樂家的田野錄音，與南非新興電子舞曲風格Amapiano熔於一爐，形成遠超地理的音樂磁場。
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