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何可人藝術展「INNA BEAUTI」探討亞裔經驗與挑戰

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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何可人個展亮相皇后區法拉盛市政廳，獲得國會議員孟昭文以及州眾議員金兌錫辦公室頒發...
何可人個展亮相皇后區法拉盛市政廳，獲得國會議員孟昭文以及州眾議員金兌錫辦公室頒發的褒揚狀。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

華裔青年何可人(Bonnie Keren He)的個人視覺藝術展「INNA BEAUTI」，日前在皇后區法拉盛市政廳畫廊開幕，展覽由博士郝青松與策展人Cindy Jiang共同策畫，以「內在之美」為核心概念，呈現藝術家對生命本質與自我認同的探索。

何可人2009年生於紐約，成長於中國蘇州與紐約兩地，她自幼浸潤於山水畫與古典美學，同時又接受美國開放多元的藝術教育，逐步發展出跨媒介的創作語言。她的作品涵蓋彩色鉛筆、丙烯、刺繡與行動藝術，結合寫實、奇幻與抽象元素，展現其個人風格與敘事張力。

過去三年，何可人累計獲得43項國家級與地區級獎項。2022年，她成為首位在長島納蘇郡美術館(Nassau County Museum of Art)舉辦個展的亞裔青少年。其作品「Lockdown Drill Inside the Closet」亦曾獲國會藝術競賽第一名，現陳列於國會山莊。

本次展覽集中呈現了何可人近年的代表作，涵蓋自畫像、文化符號敘事與行動繪畫等多個面向，例如「人工智慧VS裸眼」(AI Versus Naked Eye)，便以強烈筆觸結合流行文化元素，展現對科技與感知的反思。

何可人表示，她七歲學畫，今年17歲舉辦了第二次個人展，創作歷程隨著成長逐漸轉向更深層的自我與身分思考，她在作品中進而探討亞裔的經驗與挑戰，同時也試圖呈現美中文化交織下的雙重身分之美。她並指出，展覽期間亦將義賣20幅國畫，所得全數捐贈予兒童慈善機構。

華東師範大學王大宙教授表示，她的跨媒介探索標誌著當代藝術值得關注的新方向；旅美畫家及評論家龐學林則形容她正以「破繭之姿」從文化的承載者蛻變為文化的創造者。她在現場還獲得了國會議員孟昭文以及州眾議員金兌錫辦公室頒發的表揚狀。

何可人個展亮相皇后區法拉盛市政廳。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
何可人個展亮相皇后區法拉盛市政廳。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

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