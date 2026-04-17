溯河尋春 沿紐約哈德遜河畔閱大地簡史
猛然上升的氣溫開始向紐約人發出外出郊遊的邀約，而隨著紐約市盛花期走入尾聲，循著花期的軌跡向北走便成了最好的郊遊選項。從北向南流的哈德遜河不僅是造就紐約輝煌的母親河，也是一條天然的景觀大道，河畔豐富的歷史印記和獨特的地理美學，讓紐約人永遠有理由將其列入郊遊目的地的清單。
本次讓我們從喬治華盛頓大橋出發，沿西岸溯河而上，去追隨春天的腳步和歷史的餘音。
峭壁之下 閱讀大地紋理
若仔細觀察，會發現位於紐約與新澤西之間的華盛頓大橋巧妙地利用了天然地形，兩端分別架在曼哈頓島北部高地與哈德遜河西岸的高峻峭壁上，既為行駛在哈德遜河水道上的大型輪船留足了挑高，又節省了冗長的引橋工程。
值得一提的是，河西的峭壁(Palisade)是全球規模最大的柱狀節理(Columnar Jointing)地貌景觀。這道懸崖從澤西市一直向北延伸至紐約州奈亞克(Nyack)，總長約40哩，整段岩層高度整齊、連貫，斷層面充斥著裸露的輝綠岩，自然形成緊密排列的五角或六角形幾何柱體，如一道巨型柵欄般橫亙在曼哈頓對岸。
時間回到2億年前，地球上原本連成一體的古超級大陸開始分裂並各自漂移，在這其中生長出的無數大地裂隙中，有一道裂縫最終形成了大西洋，而與之相鄰的一道「孿生」裂隙被它「兄弟」的擴張帶走了全部動能，停止生長，僅僅在陸地表面留下一道淺淺的裂痕，這便是今天的哈德遜河谷，而哈德遜峭壁便是這一地質巨變的見證者。當哈德遜河谷裂開時，地下熔岩便趁機從這一地殼的薄弱處滲出，隨即冷卻凝結，便形成了今天的「柵欄」。
目前，觀賞「柵欄」的最佳位置是由紐新兩州共同擁有的峭壁州際公園(Palisade Interstate Park)。公園南側入口位於華盛頓大橋西端的新州李堡市(Fort Lee)，北側入口位於州界附近。公園內的主要道路沿崖壁的下方修建，並在哈德遜河畔設有多處可供停車、野餐與活動的平台。
峭壁公園是一個深藏在都會區中的寧靜角落：河對岸是喧囂的曼哈頓，而建設在崖壁頂端的新澤西河畔的繁華城市更是僅咫尺之遙，然而這裡似乎擁有一種結界，耳邊只有風聲、水聲和多種鳥類的鳴叫聲，春季更是山花爛漫、草長鶯飛。行駛在無人的道路上，還必須警惕隨時可能衝出來的白尾鹿等野生動物。
熊山之上 俯瞰關河形勝
溯河北上，不到一小時的車程，便可抵達紐約市附近的制高點熊山(Bear Mountain)。
熊山的看點並不僅限於州立公園，從自然地理角度看，熊山與其對岸的「安東尼鼻頭山」(Anthony's Nose)緊緊包夾哈德遜河，形成一道天然關口。哈德遜河水和冰河時代的冰川經過億萬年的沖、鑿、磨、蝕，切穿了古老而堅硬的阿巴拉契亞山脈，在這裡形成了一段S形峽谷，從美國陸軍學院所在的西點(West Point)延伸到熊山腳下。
從歷史地理角度看，哈德遜河是北美大陸重要的運輸交通線，而扼守在河谷最窄處的西點-熊山峽谷自是兵家必爭之地。在獨立戰爭時期，占據著紐約港的英軍曾試圖沿河北上，與加拿大英軍會合，將哈德遜河以東的新英格蘭地區與大陸主體隔絕包圍。為防禦所向披靡的大英戰艦，大陸軍在熊山腳下建設了蒙哥馬利堡(Fort Montgomery)和克林頓堡(Fort Clinton)兩座工事，扼守峽谷入口。此外，還利用哈德遜河在西點附近一個迫使船隻減速慢行的大彎道，拉起一道橫阻河道的巨型鐵鍊。最終，成功阻止了英軍的北上。
兩座城堡目前遺跡尚存，並已被闢為博物館。在遊覽熊山過後，可順路前往參觀。橫跨在峽谷最窄處的熊山大橋，更直觀地展示了熊山關口的地勢形勝。曾經的戰略要塞西點如今則成了舉世聞名的「西點軍校」，校外設有博物館，詳細介紹了這段戰爭史。西點軍校有限開放參觀，遊客須在校外的接待中心報名，然後跟隨導覽團入校。
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