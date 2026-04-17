溯河尋春 沿紐約哈德遜河畔閱大地簡史

遊覽峭壁州際公園可從華盛頓大橋西端的李堡市開始，公園雖地處曼哈頓和新澤西都會區的包圍之中，卻擁有「野趣」十足的安寧空間。圖為在公園內遠眺華盛頓大橋和曼哈頓天際線。(記者許君達╱攝影)

猛然上升的氣溫開始向紐約人發出外出郊遊的邀約，而隨著紐約市 盛花期走入尾聲，循著花期的軌跡向北走便成了最好的郊遊選項。從北向南流的哈德遜河不僅是造就紐約輝煌的母親河，也是一條天然的景觀大道，河畔豐富的歷史印記和獨特的地理美學，讓紐約人永遠有理由將其列入郊遊目的地的清單。

本次讓我們從喬治華盛頓大橋出發，沿西岸溯河而上，去追隨春天的腳步和歷史的餘音。

峭壁之下 閱讀大地紋理

若仔細觀察，會發現位於紐約與新澤西 之間的華盛頓大橋巧妙地利用了天然地形，兩端分別架在曼哈頓 島北部高地與哈德遜河西岸的高峻峭壁上，既為行駛在哈德遜河水道上的大型輪船留足了挑高，又節省了冗長的引橋工程。

公園北部有一條徒步路線，可近距離接觸並體驗這一地質奇觀。(記者許君達╱攝影)

值得一提的是，河西的峭壁(Palisade)是全球規模最大的柱狀節理(Columnar Jointing)地貌景觀。這道懸崖從澤西市一直向北延伸至紐約州奈亞克(Nyack)，總長約40哩，整段岩層高度整齊、連貫，斷層面充斥著裸露的輝綠岩，自然形成緊密排列的五角或六角形幾何柱體，如一道巨型柵欄般橫亙在曼哈頓對岸。

與紐約市隔河相望的哈德遜峭壁是全球規模最大的柱狀節理斷崖地貌。(記者許君達╱攝影)

時間回到2億年前，地球上原本連成一體的古超級大陸開始分裂並各自漂移，在這其中生長出的無數大地裂隙中，有一道裂縫最終形成了大西洋，而與之相鄰的一道「孿生」裂隙被它「兄弟」的擴張帶走了全部動能，停止生長，僅僅在陸地表面留下一道淺淺的裂痕，這便是今天的哈德遜河谷，而哈德遜峭壁便是這一地質巨變的見證者。當哈德遜河谷裂開時，地下熔岩便趁機從這一地殼的薄弱處滲出，隨即冷卻凝結，便形成了今天的「柵欄」。

峭壁上的裸露岩石崩塌後，在河岸邊留下巨石堆。途徑此處的徒步路線缺乏防護設施，具有一定危險性，不宜帶兒童前往。(記者許君達╱攝影)

目前，觀賞「柵欄」的最佳位置是由紐新兩州共同擁有的峭壁州際公園(Palisade Interstate Park)。公園南側入口位於華盛頓大橋西端的新州李堡市(Fort Lee)，北側入口位於州界附近。公園內的主要道路沿崖壁的下方修建，並在哈德遜河畔設有多處可供停車、野餐與活動的平台。

峭壁公園是一個深藏在都會區中的寧靜角落：河對岸是喧囂的曼哈頓，而建設在崖壁頂端的新澤西河畔的繁華城市更是僅咫尺之遙，然而這裡似乎擁有一種結界，耳邊只有風聲、水聲和多種鳥類的鳴叫聲，春季更是山花爛漫、草長鶯飛。行駛在無人的道路上，還必須警惕隨時可能衝出來的白尾鹿等野生動物。

峭壁公園內自在覓食的加拿大鵝。(記者許君達╱攝影)

熊山之上 俯瞰關河形勝

溯河北上，不到一小時的車程，便可抵達紐約市附近的制高點熊山(Bear Mountain)。

哈德遜河谷在熊山附近切穿阿巴拉契亞山脈，形成一道峽谷天險。獨立戰爭時期，大陸軍在此設防，成功阻止了紐約英軍沿河北上、分割包圍新英格蘭地區的戰略；圖為架設在峽谷最窄處的熊山大橋。(記者許君達╱攝影)

熊山的看點並不僅限於州立公園，從自然地理角度看，熊山與其對岸的「安東尼鼻頭山」(Anthony's Nose)緊緊包夾哈德遜河，形成一道天然關口。哈德遜河水和冰河時代的冰川經過億萬年的沖、鑿、磨、蝕，切穿了古老而堅硬的阿巴拉契亞山脈，在這裡形成了一段S形峽谷，從美國陸軍學院所在的西點(West Point)延伸到熊山腳下。

如今美國陸軍學院所在的西點是熊山峽谷的上游入口，大陸軍曾在此架設一道巨型鐵鍊以攔阻英軍戰艦；圖為西點博物館外的艾布拉姆斯坦克紀念碑。(記者許君達╱攝影)

從歷史地理角度看，哈德遜河是北美大陸重要的運輸交通線，而扼守在河谷最窄處的西點-熊山峽谷自是兵家必爭之地。在獨立戰爭時期，占據著紐約港的英軍曾試圖沿河北上，與加拿大英軍會合，將哈德遜河以東的新英格蘭地區與大陸主體隔絕包圍。為防禦所向披靡的大英戰艦，大陸軍在熊山腳下建設了蒙哥馬利堡(Fort Montgomery)和克林頓堡(Fort Clinton)兩座工事，扼守峽谷入口。此外，還利用哈德遜河在西點附近一個迫使船隻減速慢行的大彎道，拉起一道橫阻河道的巨型鐵鍊。最終，成功阻止了英軍的北上。

兩座城堡目前遺跡尚存，並已被闢為博物館。在遊覽熊山過後，可順路前往參觀。橫跨在峽谷最窄處的熊山大橋，更直觀地展示了熊山關口的地勢形勝。曾經的戰略要塞西點如今則成了舉世聞名的「西點軍校」，校外設有博物館，詳細介紹了這段戰爭史。西點軍校有限開放參觀，遊客須在校外的接待中心報名，然後跟隨導覽團入校。