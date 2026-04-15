紐約「布碌崙書亭」免費拿書 讓孩子愛上閱讀

「布碌崙書亭」把書送到孩子手裡，培養孩子閱讀的興趣。(取自該機構臉書)

近年在布碌崙 (布魯克林 )的社區活動，包括華社活動中，經常可以看到一個不太起眼，卻很受孩子歡迎的攤位─「布碌崙書亭」(Brooklyn Book Bodega)，孩子們可以免費從這個攤位拿到各種自己喜愛的圖書。

「布碌崙書亭」由科恩(Rebecca Cohen)和阿吉拉(Seema Aghera) 於2018年創立，最初僅是一個完全由義工組成的小型公益計畫。如今，「布碌崙書亭」已發展成為一個擁有約十名核心成員的團隊，每年還得到數千名志工的鼎力支持。他們的目標既簡單又充滿力量：擴大人們獲取書籍的管道，幫助孩子培養對閱讀的熱愛。

這個機構的創辦人意識到，儘管紐約市 某些社區擁有便捷的圖書獲取管道，但另一些社區卻深陷「圖書荒漠」，可供選擇的圖書資源極其匱乏。他們的工作重心正是致力於彌補這一差距。

該組織的工作主要聚焦於三大領域：圖書普及、教育計畫、義工服務機會。其中最核心的一項工作就是將書籍直接送到孩子和家庭的手中。透過其設立的「圖書申領計畫」，教師、社區領袖和各類社會團體可以根據其服務對象，即孩子們的實際需求，向該組織申請所需的書籍。

「布碌崙書亭」還會定期舉辦名為「大型圖書派對」(Big Book Parties)的社區盛事，邀請各家庭到市集或公園廣場等公共場所免費挑選心儀的書籍，旨在讓獲取書籍的過程變得既輕鬆又充滿樂趣。據預計，「布碌崙書亭」今年將舉辦約100場此類活動，將公益服務的觸角延伸至紐約市的各個角落。

建立合作夥伴關係是該機構成功的關鍵。「布碌崙書亭與學校、社區團體甚至醫療服務機構合作，將書籍分發到孩子們日常活動的場所。僅在2025年一年中，他們就與近450家不同的機構建立了合作關係，覆蓋面很廣。

展望2026年，該機構計畫發放25萬冊圖書，惠及5萬名紐約市民。此外，他們還計畫透過自己的活動，吸引超過2500名志工參與其活動。