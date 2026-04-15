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曼哈頓華埠456畫廊 Sangmin Lee x吳怡萱雙人展

記者曹馨元／紐約報導
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位於曼哈頓華埠的美華藝術協會旗下456畫廊，即日起舉辦雙人展「伸而不至，纏而不解...
位於曼哈頓華埠的美華藝術協會旗下456畫廊，即日起舉辦雙人展「伸而不至，纏而不解」。(圖片由受訪者提供)

位於曼哈頓華埠的美華藝術協會旗下456畫廊，即日起舉辦藝術家Sangmin Lee與吳怡萱的雙人展「伸而不至，纏而不解」，展期至4月24日。本次展覽由范雨暄策展，圍繞「伸長」與「纏繞」兩種姿態，探討記憶、失落與無法抵達之物。

策展人范雨暄表示，兩位藝術家的創作匯聚於一種共同的感知，「大家懷舊的，也許並非過去本身，而是曾經與它更近的那種感覺」；懷舊愈強烈，所汲取的記憶便愈空洞，兩人的作品便棲居於這種伸長與纏繞之間的間隔地帶。

Sangmin Lee回憶了母親曾講述的一個故事，「她說以前韓國非常貧窮，人們只能將一條魚掛起來，盯著它想像魚的滋味以果腹」；盡管Sangmin無法考據這個故事的真實性，但母親極度節儉的行為，如收集橘子皮、試圖將廢物再利用，似乎也證實了這段過去。

在他的創作中，便能見到橘子皮、魚骨等母親的回憶中出現的物件；並從結構瓦解之處出發，以接縫填料、窗紗網、鋼筋扎絲等邊緣性材料為媒介，以交錯的構型向上生長。

相較於Sangmin Lee向外伸展的張力，吳怡萱則從日常內部切入。她以玻璃吹製與食物衍生材料為語彙，將柔軟的姿態嵌入變形的支撐結構之中；不規則的玻璃球體嵌合於雕塑的接合處，既撫慰又令人不安，懸於照護與依賴之間。

Sangmin Lee為韓裔加拿大藝術家，創作跨越圖像、雕塑與裝置，2023年獲哥倫比亞大學純藝系藝術碩士學位，現為2025年布朗克斯博物館AIM駐留藝術家；吳怡萱來自遼寧大連，本科畢業於羅德島設計學院(RISD)攝影系，2022年獲哥倫比亞大學純藝系碩士學位，曾駐留於MacDowell、佛蒙特藝術家工作室等機構，兩人均現居紐約。

本次展覽將持續至4月24日(周五)，456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時，地址：曼哈頓百老匯大道456號3樓，聯繫方式：[email protected]

加拿大 韓裔 華埠

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