周末好去處╱曼哈頓高橋水塔導覽、皇后區土屯堡歷史探索

曼哈頓高橋公園水塔導覽

城市公園巡守員(Urban Park Rangers)將於11日(周六)下午1時至3時，在曼哈頓高橋公園(Highbridge Park)舉辦「紐約歷史：高橋水塔」(Historic New York: The Highbridge Water Tower)導覽活動。活動開放民眾進入地標性高橋水塔內部，了解紐約市 早期供水系統的歷史，並登上約200呎高的塔頂欣賞城市全景。活動採現場入場方式，參加者需於下午1時至2時45分之間抵達方可入場，無需提前報名。集合地點位於高橋休閒中心(Highbridge Recreation Center and Pool)後方的水塔底部，地址為西174街與阿姆斯特丹大道交會處。活動免費參加。

皇后農場博物館認識螞蟻

皇后農場博物館(Queens County Farm Museum)將於12日(周日)舉辦「昆蟲小夥伴」(Bug Buddies)主題活動，本次以「螞蟻」為主題，時間為上午11時至中午12時15分，適合三至十歲兒童參加。活動將帶領孩童探索身邊常見的昆蟲世界，透過尋找棲息地、認識昆蟲特性等互動方式，了解這些微小生物的生存本領。主辦方提醒，活動期間須有一名家長或監護人全程陪同，並非托管性質。活動票價為12元，需提前於官網報名queensfarm.org。地址為73-50 Little Neck Parkway。

皇后區 土屯堡歷史探索

皇后區土屯堡公園(Fort Totten Park)將於12日(周日)下午1時至2時30分舉辦「歷史紐約：土屯堡」(Historic New York: Fort Totten)導覽活動，帶領民眾了解土屯堡水砲台在紐約防禦歷史中的重要角色，從南北戰爭時期延續至今的軍事與城市發展背景。活動地點為土屯堡公園遊客中心(Fort Totten Park Visitors Center)，免費參加，無需提前報名，適合對歷史與城市發展有興趣的民眾參與。

布碌崙地球月 招募志工

布碌崙(布魯克林 )白楊街(Poplar Street)社區花園(Poplar Street Community Garden)將於11日(周六)中午12時至下午3時舉辦「地球月志願者招募日」(EarthMonth Volunteer & Recruiting Day)，迎接2026年園藝季，邀請民眾參與花園維護與建設工作。有意參與者需提前電郵報名([email protected])，團體志願服務可聯繫GreenThumb志願者計畫[email protected]。活動免費參加，地點位於布碌崙25 Poplar Street。