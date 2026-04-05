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紐約市櫻花預計本周內盛開 除中央公園外還有5個賞櫻好去處

記者許君達／紐約即時報導
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紐約市開始進入盛花期，中央公園等大型公園內的櫻花已陸續盛開。圖為法拉盛草地-可樂...
紐約市開始進入盛花期，中央公園等大型公園內的櫻花已陸續盛開。圖為法拉盛草地-可樂娜公園。(記者顏嘉瑩╱攝影)

根據紐約中央公園發布的櫻花追蹤報告，公園內八處主要賞櫻地點均已進入盛花期，預計在未來一周內可達到花季尖峰時段。除櫻花外，紐約市內其他主要花種，包括玉蘭、丁香、水仙和鬱金香等，也均已開放或即將進入開花期。

未來一周半至兩周內 是最佳賞花期

中央公園保護區(Central Park Conservancy)官網提供的櫻花追蹤工具顯示，公園內包括水庫兩岸、大草地(Great Lawn)、綿羊草原(Sheep Meadow)、貝塞斯達平台(Bethesda Terrace)等知名賞櫻地點現已全部進入盛花期。其中，花期最早的阿龜櫻(Okame)和吉野櫻(Yoshino)已達到花期的高峰，市府植樹主任史特勞斯(Navé Strauss)介紹，中央公園內還有一種綻放時更加絢爛的關山櫻(Kanzan)將在4月晚些時候進入盛放期。如果近期內沒有強風雨等極端天氣，市民將能在未來一周半至兩周內盡情欣賞繁花。

紐約市開始進入盛花期，中央公園等大型公園內的櫻花已陸續盛開。圖為曼哈頓街邊的繁花...
紐約市開始進入盛花期，中央公園等大型公園內的櫻花已陸續盛開。圖為曼哈頓街邊的繁花。(記者許君達╱攝影)

紐約市5賞櫻點推薦 新州也有全美最大櫻花林

紐約市民賞花無需全部擁擠在中央公園。史特勞斯表示，市內及周邊地區還有多處賞櫻勝地，包括皇后區法拉盛草地-可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)、布碌崙(布魯克林)植物園、曼哈頓聯合廣場、布朗士的紐約植物園(NYBG)以及史泰登島的史納格港文化中心及植物園(Snug Harbor Cultural Center and Botanical Garden)。此外，位於新州紐瓦克市的分溪公園(Branch Brook Park)內擁有全美規模最大的櫻花樹林，亦將於本周內迎來花季高峰。

根據紐約州觀光機構「I Love NY」最新發布的全州花期報告，截至4月7日，布碌崙植物園內的玉蘭花已綻放至高潮，曼哈頓河濱公園保護區(Riverside Park Conservancy)內的玉蘭和櫻花剛剛開始綻放；麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)內的玉蘭、櫻花、丁香和鬱金香正在含苞待放，日本杏花則已進入盛花期；紐約植物園內的水仙則剛剛開始開放，預計花期可持續一個月。

植物園 布碌崙 紐約市

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