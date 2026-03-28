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從古典到爵士 青年音樂家展現跨界能量

【紐約訊】
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美國青年藝術家協會(AYA)日前在曼哈頓上東區Hungarian House舉辦從古典音樂到爵士樂的跨風格音樂會。(主辦單位提供)
美國青年藝術家協會(AYA)日前在曼哈頓上東區Hungarian House舉辦從古典音樂到爵士樂的跨風格音樂會。(主辦單位提供)

美國青年藝術家協會(American Young Artists Association,AYA)日前在曼哈頓上東區Hungarian House舉辦從古典音樂到爵士樂的跨風格音樂會「From Classical to Jazz: A Little Bit of

Everything」。演出以古典音樂、音樂劇與當代爵士的交匯為核心，在私密而富有藝術張力的空間中呈現當代青年音樂家自由而多元的聲音表達。

美國青年藝術家協會(AYA)日前在曼哈頓上東區Hungarian House舉辦...
美國青年藝術家協會(AYA)日前在曼哈頓上東區Hungarian House舉辦從古典音樂到爵士樂的跨風格音樂會。(主辦單位提供)

演出由演員與歌手Elio Kennedy-Yoon開場。作為畢業於哈佛大學的多維表演藝術家，他活躍於音樂劇、戲劇與跨媒介創作領域，以極具敘事感與舞台張力的表達為音樂會奠定整體情感基調。

古典音樂單元由鋼琴家Juhee Lim與小提琴家Eliane Menzel聯袂呈現。兩位藝術家分別活躍於國際音樂節與主要演出舞台，以高度技術掌控與富有詩意的音樂表達，展現傳統室內樂在當代語境中的持續生命力。合作鋼琴藝術家 Nicholas Alexander Kaponyas在多個作品中參與演出。

音樂會的爵士單元由一支由紐約青年音樂家組成的爵士組合呈現，包括薩克斯演奏家 Langston Hughes II、小號演奏家 Miles Keingstein、鋼琴家 Caelan Cardello、貝斯演奏家 Eytan Schillinger-Hyman 與打擊樂演奏家 Beckett Miles。

此外，爵士女中音Olivia Manna的跨界演唱也成為當晚亮點之一。她以融合歌劇訓練與爵士語匯的聲音路徑，展現經典 American Songbook 在當代舞台上的新詮釋。

音樂會由美國青年藝術家協會創始人Teddy Lei 與Ming Zhou共同發起並推動。項目製作與現場執行由 Alison Li、Jenny Guan 及 Nicholas Alexander Kaponyas 作為項目負責人統籌完成，通過精細而高效的團隊協作，確保演出在藝術呈現與觀眾體驗層面達到專業水準。

美國青年藝術家協會(AYA)日前在曼哈頓上東區Hungarian House舉辦...
美國青年藝術家協會(AYA)日前在曼哈頓上東區Hungarian House舉辦從古典音樂到爵士樂的跨風格音樂會。(主辦單位提供)

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