周末好去處╱旋轉衣櫥現身曼哈頓、MoMA特展揭造星修圖史

漢娜蒙塔娜20周年 旋轉試衣間現身曼哈頓

自2006年迪士尼 首播「漢娜蒙塔娜」(Hannah Montana)以來，這部描述平凡少女與歌壇巨星雙重生活的影集已陪伴無數觀眾走過20個年頭。為慶20周年，迪士尼與美妝品牌媚比琳(Maybelline)聯手，將於3月28日、29日在曼哈頓帶來「旋轉夢幻衣櫥」。粉絲可在現場體驗2000年代初期的復古美妝風格，活動免費，無需預約，採先到先得制，地點為The Atrium at Ideal Glass Studios，開放時間為28日(周六)上午11時至晚7時，29日(周日)上午10時至晚7時。

MoMA特展 揭秘好萊塢 造星修圖史

在數位修圖、人工智慧(AI)與社群媒體顛覆視覺感知之前，好萊塢如何打造星光閃耀的銀幕形象？紐約現代藝術博物館(MoMA)現正舉辦名為「看臉」(Face Value)的專題展覽，邀請觀眾深入探討上世紀好萊塢「造星機器」的運作內幕。展覽匯集了超過60位攝影師與電影人的作品，從片場工作人員到普普藝術大師沃荷(Andy Warhol)皆在其列，並將原始照片與經過修飾的成品對比展出，展示了當年的媒體如何透過各種手工技藝來美化影像。

打破階級框架 藝術與時尚特展探討創意共生

時尚與純藝術之間究竟存在著何種共生關係？位於雀兒喜(Chelsea)的紐約時裝技術學院博物館(Museum at FIT)現正推出名為「藝術 X 時尚」(Art X Fashion)的專題展覽，深入探索這兩個領域如何作為平行的創造力表現。展覽共展出超過140件精選物件，涵蓋服裝、配件、紡織品、攝影作品以及原創藝術品，所有展品均選自博物館的永久館藏。展覽旨在挑戰傳統視覺文化中「藝術優於時尚」的階級觀念，將持續至4月19日(周日)。

梅西百貨復活節驚喜 巨型兔子玩偶亮相

隨著復活節臨近，梅西百貨(Macy's)先驅廣場(Herald Square)旗艦店將迎來全新的節慶互動體驗。從3月29日(周日)至4月4日(周六)，梅西百貨專屬的復活節兔子「賓尼」(Benny)與他的好友「園丁米洛」(Gardener Milo)將在店內展開為期一周的巡迴亮相，與各年齡層的顧客近距離互動。兩位角色將在活動期間採取「隨機現身」模式，在3月29日(周日)至4月2日(周四)的中午12時至晚間7時亮相，4月3日(周五)則為下午1時至晚間8時，4月4日(周六)為上午10時至晚間8時。