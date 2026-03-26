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日台星巡展後 13歲藝術神童葉睿濬作品 登陸紐約

記者曹馨元／紐約報導
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年僅13歲的藝術新星葉睿濬(Ashton Yeh)於即日起在紐約曼哈頓的下東城，首度舉辦其美國個展。(記者曹馨元／攝影)
年僅13歲的藝術新星葉睿濬(Ashton Yeh)於即日起在紐約曼哈頓的下東城，首度舉辦其美國個展。(記者曹馨元／攝影)

年僅13歲的藝術新星葉睿濬(Ashton Yeh)即日起在紐約曼哈頓下東城首度舉辦其美國個展；在舉行日本、台灣與新加坡的巡展後，葉睿濬也將天馬行空的「怪獸世界」與標識性極強的創意能量帶來紐約。

生於台灣、現居日本的葉睿濬，藝術旅程自兩歲起便開始萌芽，逐步從最初的線條畫發展出一個個塗鴉人物。10歲那年，他第一次創作出具個人風格的完整畫作，並在爸爸的鼓勵下於半年內完成了12幅作品。在葉睿濬的作品中，有宇宙、蟲洞、裹著圍巾的火星人與海底怪獸，大膽又新鮮的想像力是他創作的根基。

天馬行空的葉睿濬，也為畫作賦予了故事性。其系列手繪講述了代表外界質疑的怪獸如何壯大、以及主人公怎樣在英雄的幫助下打倒質疑；另有作品講述了跳脫舒適圈、轉換角度思考的小小哲思。將日常生活中的個人體驗轉化為充滿生命力的超現實童話，也令葉睿濬展現出超越年齡的藝術深度與細膩情感。

繪畫之外，葉睿濬的生活與普通中學生無異，他在學校喜歡科學課，放學後也會與同學踢球，感到壓力時的也會透過打遊戲紓解。不過，他對藝術卻有自己的判斷和直覺。葉睿濬最喜歡的藝術家是塗鴉大師班克西(Banksy)和畢卡索(Pablo Picasso)，「因為他們都有很新的想法」；至於博物館中陳列的古典派作品，他卻不太感冒。

面對「藝術神童」這樣的稱號，葉睿濬認為，自己只是找到了真正喜歡的事，並足夠努力。「我畫畫到現在也有十年了」，葉睿濬說，「如果每個小孩都找到自己喜歡的東西，而且一直堅持，也會做得很棒」。

主辦方表示，本次展覽尚未開幕，預售金額便已突破3萬元，顯示收藏界對這位年輕藝術家的肯定。而展覽亮點紛呈，共展出19件全新手繪原創作品，另有約20款限量版畫；展覽期間，葉睿濬更將於現場進行即興創作，讓參觀者有機會見證其創作過程中的靈光乍現。

為了讓觀眾更深入了解創作心路歷程，葉睿濬特別為每件作品配置二維碼，由他親自錄製語音導覽，分享畫作背後的靈感故事。「我希望每一位觀眾能從中找到樂趣」，葉睿濬說。

本次展覽地點位於曼哈頓下東城百老匯東311號2樓(311 E Broadway, 2nd Floor)，展期自2026年3月25日至29日，每日開放時間為中午12時至下午6時。

畢卡索 班克西 曼哈頓

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