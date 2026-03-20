人氣明星沙虎鯊… 紐約水族館 18種鯊讓你看過癮

「鯊魚驚奇」中的鯊魚。(紐約水族館官方臉書)

紐約水族館(New York Aquarium)位於布碌崙 (布魯克林)康尼島海濱，是美國歷史最悠久的水族館之一。自1896年創立以來，它一直是紐約市 重要的旅遊目的地，也是海洋保育和教育中心。在2012年的桑迪颶風(Hurricane Sandy)中受到重創後，紐約水族館前後花了十年時間完成修復，實現更新換代。2022年，一個全新的紐約水族館全面開放，場館設施更新迭代，生物品種遠超從前，並分成不同的展區邀請家庭帶孩子們一同學習觀賞。

更新換代後的紐約水族館。(紐約水族館官方臉書)

鯊魚驚奇 彷彿置身海底

鯊魚驚奇(Ocean Wonders: Sharks!)是館內最壯觀的標誌性展館，也是最受歡迎的展區，展館外牆是由3萬多片鋁製瓦片組成的「動態外殼」(Kinetic Façade)，長達1100呎。這些瓦片會隨著海風自然搖擺，在陽光下閃爍，模仿波浪起伏的樣子。

在珊瑚礁隧道觀看鯊魚。(紐約水族館官方臉書)

館內的鯊魚家族還在最近增加到18種，包括鯊魚在內，館內共棲息著115種海洋生物。整個展館內有超過50萬加侖海水，遊客走在展館內全透明的珊瑚礁隧道(Coral Reef Tunnel)中，可以看到鯊魚、魟魚和成千上萬的熱帶魚就在頭頂和四周穿梭，彷彿置身海底。

人們原本以為紐約附近海域沒有大型生物，但館內「紐約海景」(New York Seascape)展區的沙洲鯊(Sandbar Sharks)打破了這一迷思。而鯊魚館內的「人氣明星」是沙虎鯊(Sand Tiger Sharks)，它的牙齒參差不齊且露在嘴外，看起來非常兇猛。這種沙虎鯊被養在「峽谷邊緣」(Canyon's Edge)展區，那裡模擬距離紐約海岸約100哩的哈德遜峽谷(Hudson Canyon)的水生環境。

海洋變遷 彩色珊瑚礁魚

紐約水族館內的珍稀魚類。(紐約水族館官方臉書)

紐約水族館內的珍稀魚類。(紐約水族館官方臉書)

海洋變遷(Sea Change)展館於2022年正式開館，是紐約水族館在桑迪颶風後完成的最後一個復原工程，也是一個里程碑。這裡的珊瑚礁花園展示了在變化的海水溫度下，珊瑚礁生態的多樣性，這裡有色彩斑斕的海葵、小丑魚(Nemo)和其他熱帶魚類。水母展缸透過特殊的燈光效果展示水母優美的姿態，同時解釋它們未來在海洋中可能會擔任的角色。

「海洋變遷」展區介紹海水變暖、酸化的科學知識，以及對珊瑚礁和兩極生物的具體威脅。這個展區採用現代化的技術，比如數位互動牆，聲音與視覺特效提升遊客的參與感。

兒童在紐約水族館觸摸水生動物。(紐約水族館官方臉書)

海崖展區 海洋哺乳動物

海崖展區(Sea Cliffs)是一個戶外展區，重現了設計靈感來自太平洋西北部崎嶇的岩石海岸。這裡模擬波濤洶湧的岸邊生態，是館內海洋哺乳動物的主要棲息地，包括海獺、加州海獅、斑海豹以及企鵝等多種海洋哺乳動物。這個展區設計精巧，讓觀眾可以觀察到海洋哺乳動物在水面上和水面下的不同生活。

水上劇院 海獅表演聞名

紐約水族館內的海獅表演。(紐約水族館官方臉書)

水上劇院(Aquatheater) 採用露天圓形設計，讓觀眾可以從多個角度清晰地俯瞰表演池。水上劇院是紐約水族館最具互動性和娛樂性的區域，也是家庭參觀的必到之處。這裡以充滿活力的海獅表演聞名。海獅會表演精確的接球、頂球、從高處跳水，以及在水中高速穿梭等技巧。訓練師與海獅之間展現出深厚的信任與默契，海獅甚至會對觀眾「揮手」或發出獨特的鳴叫聲，有很強的互動性。

遊客手持各種海洋動物填充玩具。(紐約水族館官方臉書)

在紐約水族館內觸摸海星。(紐約水族館官方臉書)