「華裔共和黨人」外百老匯首演 揭女性職場痛點

華人劇作家何美齡(Alex Lin)新作「華裔共和黨人」，26日於圓環劇院公司(Roundabout Theatre Company)外百老匯開幕。(圓環劇院公司提供，Joan Marcus／攝影)

華人劇作家何美齡(Alex Lin)新作「華裔共和黨 人」26日於圓環劇院公司(Roundabout Theatre Company)外百老匯 開幕。作品以一段美國故事為主軸，交織文化同化、性別權力與世代觀點衝突，在資本主義與企業金融階梯中推進。

劇情圍繞一名年輕新人加入三位資深華裔女高管每月在中餐館舉行的「親和小組」午餐，三人試圖指引她的職涯，同時反思自身處境；隨著情緒升高、真相揭露，她們的野心、成就與犧牲皆受到檢視。在導演謝耀(Chay Yew)執導下，劇情以快速節奏與強烈情緒呈現，融合誇張笑點、緊張對峙、激烈衝突與對職場環境及其對私人生活影響的揭露。四位不同年齡與背景的華裔美國女性角色，力圖在由白人男性主導的金融公司Friedman Wallace打破玻璃天花板。

儘管背景設定於2019年，即疫情前一年與川普總統首個任期的尾聲，作品也呼應了當前社會經濟氛圍，包括移民政策收緊、種族仇恨攻擊增加、女性權利倒退、性犯罪者缺乏問責、金錢與權力凌駕人性，以及#MeToo運動與抗議行動在矯正不平等中的必要性。

角色皆為堅定共和黨人與資本主義信徒，以金錢與地位為動力。她們互相以政治不正確言語攻擊、頻繁爆粗、打斷彼此發言並激烈內鬥，也批評彼此中文能力與發音，並分享在長期以性別與族裔排除她們的體制中求生的強硬策略。隨著公司拓展中國市場，升遷機會出現，前提是她們接受既有規範、在外表與穿著上符合期待，並對持續存在的歧視與剝削保持沉默。

何美齡上個月曾接受本報採訪表示，自己從小在家庭聚會中會反覆聽到關於「治安」、「保守主義」、「金錢至上」的話語，直到長大進入社會後才意識到，自己與家人其實有著截然不同的世界觀，於是有了「華裔共和黨人」的雛形。

演出全長約90分鐘，無中場休息。「華裔共和黨人」將演出至4月5日(周日)，地址為曼哈頓西46街111號勞拉佩爾斯劇院(Laura Pels Theatre)上演。詳情可訪問：roundabouttheatre.org/chinese-republicans。