周末好去處╱布碌崙博物館新春活動、英國劍舞節、音樂會
布碌崙博物館農曆新年活動╱體驗馬年文化與互動手作
15日(周日)中午12時至下午4時，布碌崙(布魯克林)博物館將舉辦農曆新年慶祝活動，持博物館門票便可免費參與。活動以「馬年」為主題，有舞獅表演、手作工作坊與藝術創意站，適合全家大小參加。孩子可以製作農曆新年相關手工藝品、參與互動講解，體驗中華乃至東亞節慶文化，紐約市市民可申請Culture Pass，免費預約博物館門票。詳情請見：bit.ly/3O8xM8c。
英國劍舞節╱享傳統民俗舞蹈與音樂盛宴
14日(周六)及15日(周日)上午10時至下午4時，全城多處將舉行第40屆英國劍舞節(New York Sword Dance Festival)，由不同團隊帶來英式劍舞表演與現場民俗音樂，完全免費且適合家庭參與。節慶地點分散於布碌崙與曼哈頓不同社區，包括曼哈頓華埠東百老匯，舞者與樂隊現場演出融合傳統與趣味，適合親子一同見識英式文化與傳統藝術。詳情請見：bit.ly/4kp6AOg。
航母與STEM齊登場╱親子寒假不怕悶壞孩子
紐約市公校即將迎來中旬寒假，位於哈德遜河畔的無畏號航空母艦博物館(Intrepid Museum)將於14日(周六)至21日(周六)推出一年一度的「兒童周」，為親子家庭準備一系列寓教於樂的活動。活動以航太、藝術與文化、自然生態及STEM為主題，每天都有動手工作坊、互動示範、現場表演與動物近距離體驗，讓孩子在玩樂中學習。博物館會員還可參加NASA太空人見面會及專屬動物秀。無畏號博物館設於二戰航空母艦上，自1982年成立以來深受家庭歡迎，是寒假期間消磨時間的熱門選擇。詳情可見：intrepidmuseum.org/kids-week。
馬年春季音樂會╱中國新年樂章
14日(周六)下午2時，紐約中華文化藝術中心將呈現新年音樂會。著名民樂演奏家曹寶安將與多位優秀民樂演奏家合作，使用二胡、古箏、笛子、琵琶、揚琴與打擊樂等傳統中國樂器，呈現一場跨越時空的文化對話與情感表達。本次活動於法拉盛圖書館音樂廳舉辦，無法到場的讀者亦可透過線上連結收聽：queenslib.org/4qarY。
