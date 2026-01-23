周末好去處╱認識紐約摩天大樓、青少年費同樂日

摩天大樓博物館親子 建築工作坊

位於下城的摩天大樓博物館(The Skyscraper Museum)將在24日(周六)舉辦「Family Program: New Year, New Buildings!」親子活動，帶領小朋友認識紐約摩天大樓與城市天際線，並透過動手做模型、畫圖等方式，設計屬於自己的新年大樓。活動免費，屬於單日限定的家庭方案，主辦單位建議家長事先在線上登記 cityguideny.com/event/The-Skyscraper-Museum-2026-01-24-2026-01-24 ，以確保名額，活動時間為24日上午10時30分開始。

青少年「Tweentopia」免費同樂日

紐約市青少年25日(周日)可前往布碌崙 (布魯克林)市中心，參加專為10至14歲設計的「Brooklyn Tweentopia」免費同樂日，讓孩子在沒有課業壓力的情況下，透過動手做與團體活動互動交流。屆時現場將有友情手環製作、寶可夢卡片交換、樂高積木區，以及音樂劇與K-Pop舞蹈體驗等內容。活動於25日上午11時至下午1時舉行，免費參加，地點為布碌崙下城的City Point。

法拉盛草原公園社區路跑

想在新年培養運動習慣的居民，可參加New York Road Runners(NYRR)與市公園局合作舉辦的「NYRR Open Run：Flushing Meadows Corona Park」社區路跑活動。該活動固定於每周四晚間在法拉盛草原可樂娜公園舉行，1月場次為22日與29日晚間7時至9時，路線長度約5公里，由志工帶隊，鼓勵民眾在下班後走出戶外，慢跑或健走，舒展身心。民眾須事先完成NYRR Open Run線上註冊，並於活動當天至公園內起點集合報到即可出發。

布朗士 溫室親子微觀藝術計畫

布朗士河畔的公園與文化園區波浪山莊，將於24日舉辦「Family Art Project: Teeny Tiny Things to See」親子藝術活動，帶領大小朋友走進園內的溫室，近距離觀察熱帶與沙漠植物的細微結構與紋理。 小朋友可以發揮想像力，以毛氈與紙材製作柔軟雕塑，把這些「肉眼難見的小世界」變成立體作品，適合喜歡自然與手作的家庭參加。活動於24日上午10時至下午1時舉行，地點在4900 Independence Ave, Bronx, NY 10471。 活動本身免費參加，但需購買或持有當日入園門票方可進場。