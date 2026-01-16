從糖樹林到波可諾湖 離開紐約2路線度假去

天氣晴朗時，部分高點雪道視野極佳，可遠眺連綿山巒，白雪覆蓋的森林與起伏地形構成典型的新英格蘭冬季景色。(記者高雲兒╱攝影)

冬天在紐約，很多人都有同一種感覺：一周還沒過完，人已經有點累了；天黑得早，事情卻一點沒少；工作日被排得很滿，周末如果還留在城裡，轉眼又是下周。於是不少人會開始想：要不要乾脆出去兩天，哪怕什麼都不做，也換個地方待著。

對紐約人來說，冬天短暫離城，通常有兩種選擇：一種是走遠一點，去雪山，把整個周末交給自然；另一種是不跑太遠，找個安靜的地方，像過日子一樣住幾天。

位於佛蒙特州 的糖樹林(Sugarbush)，以及賓夕法尼亞州的波可諾湖(Pocono Lake)，正好代表了這兩種不同的冬日去處。

佛蒙特州糖樹林 搭超長山地纜車

兩區之間以一條纜車相連，單程約15分鐘，為全球最長的山地纜車之一。(記者高雲兒╱攝影)

進入冬季，新英格蘭地區最適合規畫短途出遊的目的地之一，莫過於佛蒙特州的糖樹林滑雪度假村。 (記者高雲兒╱攝影)

進入冬季，新英格蘭 地區適合規畫短途出遊的目的地之一，莫過於佛蒙特州的糖樹林滑雪度假村。這裡不僅適合滑雪愛好者，也十分適合希望在雪山中放慢步調、享受冬日假期的旅客。

糖樹林的一大特色，是由北區與南區兩個相對獨立的度假區組成。且兩區之間以一條纜車相連，單程約15分鐘，為全球最長的山地纜車之一。乘坐纜車橫跨雪谷，本身就是一段值得細細欣賞的旅程。遊客無論選擇入住北區或南區，都能輕鬆往返兩地，適合安排彈性的周末行程。

從滑雪體驗來看，糖樹林提供多樣化的雪道選擇，適合不同程度的滑雪者。南區的堡岩(Castle Rock)一帶以地形自然、風格原始著稱，是度假村中相當具代表性的區域；北區則以寬廣、順暢的雪道為主，適合想要輕鬆滑行、同時欣賞沿途風景的遊客。

糖樹林滑雪度假村除了滑雪，也適合在雪山中放慢步調、享受假期的旅客。(記者高雲兒╱攝影)

天氣晴朗時，部分高點雪道視野極佳，可遠眺連綿山巒，白雪覆蓋的森林與起伏地形構成典型的新英格蘭冬季景色。(記者高雲兒╱攝影)

天氣晴朗時，部分高點雪道視野極佳，可遠眺連綿山巒，白雪覆蓋的森林與起伏地形構成典型的新英格蘭冬季景色，讓人不自覺放慢腳步，享受當下。

除了滑雪本身，糖樹林也相當適合度假型旅遊。雪場周邊設有完善的住宿與餐飲設施，不滑雪的同行者亦可在山區散步、拍照，或在室內享受熱飲與壁爐的溫暖，輕鬆度過一個節奏舒緩的冬日周末。

賓州 波可諾湖 像紐約人的「冬天後院」

環繞波可諾湖一帶，冬季的節奏明顯慢了下來。(記者高雲兒╱攝影)

如果說前往佛蒙特的滑雪度假村多少需要一點舟車勞頓，那麼在不想長途奔波、卻又想暫時離開城市的時候，許多紐約人會轉而選擇波可諾湖。

從紐約出發，約兩至三小時車程，便能抵達這片橫跨賓州東北部的山區。與佛蒙特以單一滑雪度假村為核心的旅遊型態不同，波可諾湖並非仰賴某一個地標取勝，而是一整片由湖區社區、滑雪場與州立公園串聯而成的度假帶，更像是紐約人的「冬天後院」。

湖面結冰、樹林覆雪，社區道路安靜而有秩序。(記者高雲兒╱攝影)

波可諾湖適合真正住下來幾天，度過節奏舒緩的冬日周末。(記者高雲兒╱攝影)

環繞波可諾湖一帶，冬季的節奏明顯慢了下來。湖面結冰、樹林覆雪，社區道路安靜而有秩序。這裡並不適合密集安排行程，而適合真正住下來幾天。白天可沿著湖區散步，或前往附近的Tobyhanna S或Hickory Run州立公園走一段不費力的步道；即使只是穿梭在林間看雪，也足以讓時間自然鬆散下來。

若想多一些活動選擇，波可諾周邊的滑雪資源相當集中。周邊多個雪場距離湖區不遠，多以適合初學者與家庭客群著稱。即便不滑雪，雪管、觀景或各類雪地活動本身，也能構成完整的冬日體驗。

與糖樹林相比，波可諾的冬天更貼近生活本身。許多湖區住宅本就是為「冬天待著」而設計：大片窗戶、壁爐空間，以及面向樹林或湖面的開闊視野。入夜得早，晚餐後不必再外出，聊天、閱讀，或只是靜靜坐著，都顯得理所當然。