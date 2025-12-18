大紐約客家會三行詩比賽 成績揭曉

為推廣客家文化與語言，大紐約客家會(Hakka Association of New York)近日舉辦「三行秋語—客家三行詩比賽」，希望透過簡潔而富有張力的詩歌形式，邀請各地創作者以文字書寫對客家文化的理解與情感連結。

主辦方表示，「客家三行詩」是一種以三句文字凝聚生活美學與哲思的詩歌形式，概念源自日本 俳句，卻融入客家族群特有的語言節奏、情感表達與日常經驗。這種詩體講究留白與意象，字數雖少，層次卻深厚，呼應客家文化內斂而堅定的精神特質。盼透過賽事呈現客家文化深層的精神底蘊，讓更多人理解客家族群長久以來所重視的勤儉、團結與傳承等價值。比賽主題採開放形式，參賽作品只要與客家文化相關即可，不論是語言、傳統、飲食、人物、風景或精神層面，皆可成為創作素材。

賽事由大紐約客家會會長Ai-Lin Chung、行銷團隊成員張淳淇(Chun-Chi Chang, Emma)、周杰妤(Chieh-Yu Chou, Jackie)以及Henry Hsieh評選，金獎「桌前老茶香，閒來試作三行詩，斯像阿爸在身旁」由來自台灣Yihua Lo獲得，作品以桌前茶香為場景，將創作三行詩的片刻，轉化為對父親的深沉思念，以日常細節串連親情記憶，情感真摯。銀獎作品「月光光，少年郎。坐火船，過南洋。阿媽村前望斷腸」則由筆名「糊塗客」的中國作者奪得，詩中描寫少年遠渡南洋、祖母村前守望的畫面，濃縮了一個跨海離鄉的時代故事。銅獎得主「雲淡天色遠，小徑落花迎晚步，心隨光影過秋山」為旅居紐約的Jeffrey Wang所寫，作品以雲天、落花與秋山為意象，描繪山林漫步的靜謐心境，清新淡雅的語句充分展現內在安放的片刻。

大紐約客家會表示，透過「三行秋語」客家三行詩比賽，希望讓更多人認識並參與這種獨特的文學形式，在創作與閱讀之間，重新連結客家文化的語言、記憶與情感。