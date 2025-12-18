致敬巴米揚大佛 阮端巨佛創作將登高線公園

高線公園將於明年春季起展出越南裔美籍藝術家阮端的作品，這尊巨型佛像意在致敬遭神學士摧毀的巴米揚大佛。(圖片由藝術家及高線公園授權使用)

位於曼哈頓雀兒喜(Chelsea)的高線公園(The High Line)宣布，將於明年春季起展出越南 裔美籍藝術家阮端(音譯， Tuan Andrew Nguyen)的作品「照耀宇宙的光」(The Light That Shines Through the Universe)；該作品為一尊巨型佛像，意在致敬遭神學士 摧毀的巴米揚大佛。

曾經座落於阿富汗 砂岩峭壁中的巴米揚大佛建於公元六世紀，千百年來迎接往來於絲綢之路上的旅人。佛像曾是全球規模最大的同類雕塑，也是犍陀羅藝術(Gandharan art)的重要代表之一；2001年，佛像遭神學士以堅持伊斯蘭信仰、破壞偶像之名摧毀，成為震驚國際社會的文化浩劫。如今該地山壁上僅留下兩處空蕩的佛像龕洞，見證昔日榮光。

阮端在長期創作實踐中，常常回望越戰留下的歷史陰影，以及至今仍影響當地社群的暴力與創傷，而他也將此次作品視為一座關於文化流失與精神延續的紀念碑。作品的名稱直接引用當地社群對巴米揚大佛的暱稱「薩爾薩爾」(Salsal)，意義即為「照耀宇宙的光」。

這件作品並非對原佛像的精確複製，阮端重新想像原佛像因歷史上多次破壞而早已缺失的雙手；並以來自阿富汗、經熔煉的黃銅炮彈殼重鑄佛手。雙手分別為佛教手印(mudra)，右手是象徵無懼的「施無畏印」(Abhaya mudra)，左手則是象徵慈悲的「與願印」(Varada mudra)。

阮端在接受「紐約時報」採訪時表示，這尊雕塑意在提醒人們，即使身處混亂與暴力之中，仍應保持慈悲與無畏；「我能想像在城市天際線映襯下，這些高度拋光的黃銅手印在陽光下閃耀，將會是極為壯觀的景象」。

這件引人矚目的新作為高線公園「基座計畫」(Plinth commission)公共藝術作品，從全球49位藝術家提交的56件提案中脫穎而出。